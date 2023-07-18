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Путин потребовал разъяснить школьникам причины и задачи СВО

Также президент поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодежью новых регионов

18 июля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и Росмолодежью разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также глава государства потребовал активизировать работу с молодежью новых регионов по вопросам "гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности".

Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.

Накануне Путин сделал ряд заявлений после очередного подрыва Крымского моста.

Владимир Путин образование школы

Комментарии 6

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Гость

10:02:23 18-07-2023

Может со взрослых лучше начать. Где можно с причинами и целями ознакомиться?

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Гость

10:27:32 18-07-2023

Может, Путин не будет указывать моим детям вместе со своим минобром, а просто обучать их будет чему положено? Своим детям как- нибудь сам обьясню!

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Гость

11:14:38 18-07-2023

Ну да. А то вдруг родители, у которых есть мозги, не правильно начнут объяснять.

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Иван

12:25:04 18-07-2023

Какое счастье, что мой ребенок уже закончил школу!

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знакомый

13:20:00 18-07-2023

кого ни спроси никто не знает цели и задачи сво

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Гость

14:14:32 18-07-2023

знакомый (13:20:00 18-07-2023) кого ни спроси никто не знает цели и задачи сво... За то все знают что всё идёт по плану.

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