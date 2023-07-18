Путин потребовал разъяснить школьникам причины и задачи СВО

Также президент поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодежью новых регионов

18 июля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и Росмолодежью разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также глава государства потребовал активизировать работу с молодежью новых регионов по вопросам "гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности".

Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.

Накануне Путин сделал ряд заявлений после очередного подрыва Крымского моста.