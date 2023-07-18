Путин потребовал разъяснить школьникам причины и задачи СВО
Также президент поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодежью новых регионов
18 июля 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Владимир Путин поручил Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и Росмолодежью разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Также глава государства потребовал активизировать работу с молодежью новых регионов по вопросам "гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности".
Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.
Накануне Путин сделал ряд заявлений после очередного подрыва Крымского моста.
10:02:23 18-07-2023
Может со взрослых лучше начать. Где можно с причинами и целями ознакомиться?
10:27:32 18-07-2023
Может, Путин не будет указывать моим детям вместе со своим минобром, а просто обучать их будет чему положено? Своим детям как- нибудь сам обьясню!
11:14:38 18-07-2023
Ну да. А то вдруг родители, у которых есть мозги, не правильно начнут объяснять.
12:25:04 18-07-2023
Какое счастье, что мой ребенок уже закончил школу!
13:20:00 18-07-2023
кого ни спроси никто не знает цели и задачи сво
14:14:32 18-07-2023
знакомый (13:20:00 18-07-2023) кого ни спроси никто не знает цели и задачи сво... За то все знают что всё идёт по плану.