"Все признаки указывают на Киев". Как в мире восприняли новый подрыв Крымского моста

Неудачи на передовой украинская сторона компенсирует терактами

18 июля 2023, 01:10, ИА Амител

Фото: ТАСС

Очередной взрыв произошел на Крымском мосту ранним утром 17 июля. В результате подрыва в районе 145-й опоры через Керченский пролив произошло обрушение полотна и погибла семейная пара из Белгородской области. Ребенок пары выжил, но состояние его тяжелое. Автомобильное сообщение остановлено. Российские структуры, в том числе Национальный антитеррористический комитет, назвали произошедшее терактом и обвинили в его организации Киев, а также его западных партнеров.

Данное ЧП уже вызвало последствия, в том числе разрыв российской стороной зерновой сделки. Вероятные мотивы теракта, реакции политиков и масс-медиа, а также возможные последствия попытался отследить журналист amic.ru Андрей Магас.

Взрыв устроил британский робот?

Стоит напомнить, что это уже вторая атака на Крымский мост. Предыдущая произошла 8 октября 2022 года, когда в результате взрыва на автомобильной части со стороны Таманского полуострова было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Тогда погибло пять человек.

О новом взрыве сообщил глава Крыма Сергей Аксенов ранним утром 17 июля. Некоторые СМИ писали, что организаторами атаки стали СБУ и ВМС страны при помощи надводных беспилотников. Позднее телеграм-канал "Русский легион", со ссылкой на украинские масс-медиа, сообщил, что для теракта был использован британский морской подводный автономный робот REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Аппарат может передвигаться под водой на глубине до 600 метров и управляется при помощи ноутбука.

Французское издание Le Figaro пишет, что источник в украинских силовых структурах признал, что данная террористическая операция проведена спецслужбами Киева.

Окончательные данные об ущербе еще не поступили, но вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже сообщил, что мостовые опоры при взрыве не пострадали.

Реакция Киева вполне типична

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что "атака на Крымский мост совершена киевским режимом", который "является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки".

"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - написала Захарова.Американский телеканал NBC указывает, что "реакция Киева была вполне типичной". "Хотя все признаки указывают на то, что это была украинская операция, официально Киев не взял на себя ответственность, как это почти всегда и бывает", – заявил журналист телеканала Мэтт Брэдли. "Когда речь идет о терактах на территории России, они практически никогда не берут на себя ответственность. В Киеве пытаются так или иначе правдоподобно отрицать причастность, хотя все указывает на их причастность", – указал он.

"Как и в прошлый раз, когда был поврежден мост, украинские спецслужбы опубликовали в Telegram короткое стихотворение, в котором сказано, что "мост отошел ко сну" во второй раз. Это своего рода дерзкий ответ, хотя в Киеве не взяли на себя ответственность", – напомнил Брэдли.

Все дело в сделке

Днем 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом приостановлении зерновой сделки. Как известно, вопрос о ее продлении должен быть решен как раз 17 июля. Впрочем, Песков заявил об отсутствии связи между подрывом Крымского моста и продлением соглашения. Однако это не помешало официальному представителю оперативного командования "Юг" ВСУ Наталье Гуменюк обвинить в происшествии Россию, которая, мол, искала повод не возобновлять зерновую сделку.

Автор телеграм-канала "Рыбарь" убежден, что подрыв моста связан с зерновой сделкой. "Использование безэкипажных катеров по стратегическим объектам России – это способ давления на руководство РФ для продления соглашения. Этим они как бы демонстрируют, что будут делать, если Россия выйдет из договора".

Как бы то ни было, но удары по Крымскому мосту, несомненно, привели к ужесточению позиции России, которая ранее демонстрировала готовность продлить сделку в случае соблюдения ее интересов. Ряд европейских стран, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выразили негодование по поводу расторжения соглашения.

Буквально накануне теракта президент Турции Эрдоган заявил о согласии Москвы продолжить действие зерновой сделки. Однако после случившегося у него не так много аргументов для убеждения российского руководства. К тому же позиции турецкого лидера на переговорах с Россией сильно подорваны недавней передачей Киеву боевиков запрещенного в нашей стране формирования "Азов". Согласно ранее достигнутым соглашениям с РФ, их могли передать Киеву только после окончания военного конфликта.

Авторы закрытой версии телеграм-канала "МиГ" напоминают, что "стратегическая цель Украины – блокировать Крым". "Для этого Киеву необходимо перекрыть обе артерии: и сухопутную, и мост, кроме того, сделать небезопасным судоходство в этом районе".

"Изначально в стратегических планах Украины удары по мосту стояли после выхода ВСУ к Азовскому морю... Но так как их контрнаступление очевидно сорвалось по срокам (об итогах говорить пока рано), противник решил сосредоточиться на морских коммуникациях. Плюс – в крайне неудобное положение ставятся наши подписанты продления зерновой сделки...", – пишут авторы канала.Теперь в западных странах ожидают серьезных последствий атаки на мост, которая приведет к эскалации конфликта между Москвой и Киевом, заявил глава специального комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд в интервью телеканалу Sky News. Он убежден, что "это очередная эскалация", которая может стать частью продолжающегося контрнаступления ВСУ, переходящего в новую фазу.

Итальянская газета Corriere della Sera напоминает, что "в прошлом году, через три дня после закрытия моста, россияне начали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре". Тогда, как известно, подрыв моста был осуществлен через несколько месяцев после заключения зерновой сделки, которая давала надежду на прекращение огня. Теперь же, говорится в публикации, "противостояние отдаляет любую возможность остановки военных действий. "Даже эта иллюзия исчезла", – заключает издание.