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В России резко выросли зарплаты мигрантов

Наибольший рост отмечен у курьеров

01 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Строитель / Фото: unsplash.com
Строитель / Фото: unsplash.com

С начала 2024 года в России резко выросли зарплаты мигрантов, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на данные платформы "Мигрант Сервис".

Только в сфере промышленности рост заработной платы составил 38%. Если в январе предприятия были готовы платить иностранцам от 105 тысяч рублей в месяц, то в июне из-за "кадрового голода" цифра выросла уже до 145 тысяч.

Сильнее всего зарплаты подскочили у курьеров – с 90 до 150 тысяч. Также больше стали зарабатывать и строители.

Причем повышение оплаты труда, скорее всего, продолжится – к концу года мигранты смогут получать до 180 тысяч рублей, отмечает журналистка.

Ранее стало известно, что в Россию могут приехать афганские трудовые мигранты. В первую очередь они могут появиться в Татарстане и Чечне.

зарплаты Мигранты

Комментарии 18

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Сергей

07:53:02 01-07-2024

Мы рады за них!!! 👏👏👏👏👏👏👏

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Гость

09:14:32 01-07-2024

Сергей (07:53:02 01-07-2024) Мы рады за них!!! 👏👏👏👏👏👏👏... Да, хорошая новость

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Гость

08:16:13 01-07-2024

Доставку стимулируют большие сети, даже не выгодно покупать придя в магазин, а с доставкой дешевле. Это как?

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Гость

08:27:49 01-07-2024

Недавно АМИТЕЛ писал,что Алтайские работодатели предлагают одни из самых низких зарплат в Сибири. Почему так происходит?

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Гость

08:43:02 01-07-2024

Гость (08:27:49 01-07-2024) Недавно АМИТЕЛ писал,что Алтайские работодатели предлагают о...
Потому что мигранты выгодны государству, родной

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Гость

09:05:58 01-07-2024

Гость (08:43:02 01-07-2024) Потому что мигранты выгодны государству, родной... Конечно - работают на совесть!

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в теньге?

08:34:23 01-07-2024

Лашатка не попутала?

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Гость

08:39:29 01-07-2024

Только афганских мигрантов нам еще не хватало. Вся нечисть в россию стекется

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Гость

09:03:10 01-07-2024

Гость (08:39:29 01-07-2024) Только афганских мигрантов нам еще не хватало. Вся нечисть ... Ага, сама по себе, конечно же.

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Ок

10:32:54 02-07-2024

Гость (09:03:10 01-07-2024) Ага, сама по себе, конечно же. ... Может наоборот? Они могут вывести нечисти из России.

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Гость

09:02:50 01-07-2024

Кто-то хоть раз видел курьеров-мигрантов? Это работа для студентов и школьников старших классов, ну и того, кто хочет свободный график.

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Элен без ребят

11:30:06 01-07-2024

Гость (09:02:50 01-07-2024) Кто-то хоть раз видел курьеров-мигрантов? Это работа для сту... вот ни разу не встречала, хотя Озон, Самокат и Яндекс приезжают ко мне непозволительно часто.

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Гость

09:13:50 01-07-2024

Бастрыкин?

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Гость

10:54:59 01-07-2024

Мигрантом, что ли, стать в своей стране? С такими то зарплатами ..

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Гость

11:47:15 01-07-2024

Гость (10:54:59 01-07-2024) Мигрантом, что ли, стать в своей стране? С такими то зарплат... Так ведь это надо работать. И то не везде, а к Москве поближе - не в Алтайском крае точно.

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Адам

13:19:13 01-07-2024

За 14 лет больше 40-50тр не получается заработать в месяц а где это платят 180тр? Может туда ехать зарабатывать

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Гость

13:25:07 01-07-2024

резко выросли зарплаты мигрантов --- Может из-за санкций?

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Елена

13:40:50 01-07-2024

Скорее всего, речь о зарплате службы доставки в Москве и С-Петербурге. И, да,там действительно не увидишь в доставке парней славянской внешности.

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