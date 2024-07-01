Наибольший рост отмечен у курьеров

01 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Строитель / Фото: unsplash.com

С начала 2024 года в России резко выросли зарплаты мигрантов, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на данные платформы "Мигрант Сервис".

Только в сфере промышленности рост заработной платы составил 38%. Если в январе предприятия были готовы платить иностранцам от 105 тысяч рублей в месяц, то в июне из-за "кадрового голода" цифра выросла уже до 145 тысяч.

Сильнее всего зарплаты подскочили у курьеров – с 90 до 150 тысяч. Также больше стали зарабатывать и строители.

Причем повышение оплаты труда, скорее всего, продолжится – к концу года мигранты смогут получать до 180 тысяч рублей, отмечает журналистка.

Ранее стало известно, что в Россию могут приехать афганские трудовые мигранты. В первую очередь они могут появиться в Татарстане и Чечне.