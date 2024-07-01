В России резко выросли зарплаты мигрантов
Наибольший рост отмечен у курьеров
01 июля 2024, 07:45, ИА Амител
С начала 2024 года в России резко выросли зарплаты мигрантов, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на данные платформы "Мигрант Сервис".
Только в сфере промышленности рост заработной платы составил 38%. Если в январе предприятия были готовы платить иностранцам от 105 тысяч рублей в месяц, то в июне из-за "кадрового голода" цифра выросла уже до 145 тысяч.
Сильнее всего зарплаты подскочили у курьеров – с 90 до 150 тысяч. Также больше стали зарабатывать и строители.
Причем повышение оплаты труда, скорее всего, продолжится – к концу года мигранты смогут получать до 180 тысяч рублей, отмечает журналистка.
Ранее стало известно, что в Россию могут приехать афганские трудовые мигранты. В первую очередь они могут появиться в Татарстане и Чечне.
07:53:02 01-07-2024
Мы рады за них!!! 👏👏👏👏👏👏👏
09:14:32 01-07-2024
Сергей (07:53:02 01-07-2024) Мы рады за них!!! 👏👏👏👏👏👏👏... Да, хорошая новость
08:16:13 01-07-2024
Доставку стимулируют большие сети, даже не выгодно покупать придя в магазин, а с доставкой дешевле. Это как?
08:27:49 01-07-2024
Недавно АМИТЕЛ писал,что Алтайские работодатели предлагают одни из самых низких зарплат в Сибири. Почему так происходит?
08:43:02 01-07-2024
Гость (08:27:49 01-07-2024) Недавно АМИТЕЛ писал,что Алтайские работодатели предлагают о...
Потому что мигранты выгодны государству, родной
09:05:58 01-07-2024
Гость (08:43:02 01-07-2024) Потому что мигранты выгодны государству, родной... Конечно - работают на совесть!
08:34:23 01-07-2024
Лашатка не попутала?
08:39:29 01-07-2024
Только афганских мигрантов нам еще не хватало. Вся нечисть в россию стекется
09:03:10 01-07-2024
Гость (08:39:29 01-07-2024) Только афганских мигрантов нам еще не хватало. Вся нечисть ... Ага, сама по себе, конечно же.
10:32:54 02-07-2024
Гость (09:03:10 01-07-2024) Ага, сама по себе, конечно же. ... Может наоборот? Они могут вывести нечисти из России.
09:02:50 01-07-2024
Кто-то хоть раз видел курьеров-мигрантов? Это работа для студентов и школьников старших классов, ну и того, кто хочет свободный график.
11:30:06 01-07-2024
Гость (09:02:50 01-07-2024) Кто-то хоть раз видел курьеров-мигрантов? Это работа для сту... вот ни разу не встречала, хотя Озон, Самокат и Яндекс приезжают ко мне непозволительно часто.
09:13:50 01-07-2024
Бастрыкин?
10:54:59 01-07-2024
Мигрантом, что ли, стать в своей стране? С такими то зарплатами ..
11:47:15 01-07-2024
Гость (10:54:59 01-07-2024) Мигрантом, что ли, стать в своей стране? С такими то зарплат... Так ведь это надо работать. И то не везде, а к Москве поближе - не в Алтайском крае точно.
13:19:13 01-07-2024
За 14 лет больше 40-50тр не получается заработать в месяц а где это платят 180тр? Может туда ехать зарабатывать
13:25:07 01-07-2024
резко выросли зарплаты мигрантов --- Может из-за санкций?
13:40:50 01-07-2024
Скорее всего, речь о зарплате службы доставки в Москве и С-Петербурге. И, да,там действительно не увидишь в доставке парней славянской внешности.