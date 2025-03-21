Путин поздравил "Новых людей" с пятилетием и назвал партию конструктивной политсилой
В честь дня рождения НЛ провели масштабный съезд
21 марта 2025, 13:30, ИА Амител
Партия "Новые люди" провела в Москве съезд, посвященный пятилетию деятельности. Поздравления направили лидеры страны. Президент Владимир Путин отметил, что партия утвердилась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы инициативных граждан. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул ее достижения, несмотря на небольшой возраст, а спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил за вклад в законотворчество.
На съезде присутствовало более 400 участников со всей России, включая барнаульскую делегацию.
Мероприятие прошло масштабно и ярко. На входе гостей встречали роботы, а депутат Госдумы от партии Сардана Авксентьева представила "Нейромэра" – искусственный интеллект, способный оптимизировать работу городских администраций и снизить расходы на бюрократический аппарат. Высвободившиеся средства можно было бы направить на здравоохранение и образование.
Лидер партии Алексей Нечаев подчеркнул, что главным достижением стало объединение "людей дела". Он привел примеры партийцев, которые не только высказывают идеи, но и воплощают их в жизнь.
"Александр Даванков построил большое производство. Сардана Авксентьева продала иномарки чиновников, когда городу не хватало денег. Максим Сысоев лично вывозил людей из-под обстрелов по разбитым дорогам. И еще тысячи таких же умных и преданных стране людей сегодня представляют партию. Людей, которые не болтают, а делают, – немного. Но если они объединяются – получается все", – подчеркнул Нечаев.
На съезде состоялось принятие новых членов, среди которых Валерий Типанов, военный медик, работавший в зоне СВО с 2022 года. Только в Курской области он и его коллеги оказали помощь более чем 600 раненым военнослужащим. Также в партию вступил Дмитрий Рыжков, эвакуировавший более 150 человек из приграничных районов. И Наталья Колтунова, врач-реаниматолог из Курска, дежурившая ночами, спасая пациентов.
Также в день торжественного мероприятия по случаю дня рождения партия представила систему "Мигрант ID" для цифрового контроля за иностранцами, въезжающими в Россию. Она предусматривает обязательную подачу данных об образовании, квалификации, судимостях, месте жительства до прибытия в страну и желаемой работе. В случае нарушения правил, например, если не уведомило власти о смене работы или жилья, возможна депортация. А еще в системе будут отображаться переводы за границу.
Среди других проектов партии – "Сохранение семьи", направленный на предотвращение разводов, и "Реализация женщины", помогающий в создании и развитии собственного бизнеса.
Как ранее сообщал amic.ru, Алексей Нечаев предложил после завершения специальной военной операции направить высвободившиеся бюджетные средства на здравоохранение и образование. По его мнению, стране необходима обновленная социальная политика, особенно в условиях обсуждений о возможном мирном урегулировании.
13:53:57 21-03-2025
И что в них сильного? Все партии, как марионетки под ЕР стелятся. Что КПРФ , что ЛДПР.
14:37:07 21-03-2025
конструктивные спойлеры