Путин поздравил россиян с Днем Победы

Глава государства отметил, что люди хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным, однако цивилизация опять оказалась на переломном рубеже

09 мая 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и жителей других стран с Днём Победы. Об этом он заявил во время выступления на параде Победы в Москве.

Президент подчеркнул, что люди хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Вместе с тем цивилизация опять оказалась на переломном рубеже – "против нас развязана настоящая война".

"Мы считаем, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна, но западные элиты по-прежнему твердят о своей исключительности", – заявил глава государства, добавив, что Россия справится с этим.

Он отметил, что Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы дальше диктовать свои правила. Цель противников России – добиться её распада.

Путин также напомнил, что все народы СССР внесли вклад в общую Победу, и новые поколения всегда будут помнить об этом. Он назвал важным, что в Москве собрались лидеры СНГ, в чём отражается благодарное отношение к подвигу предков.

Глава государства также заявил, что Россия гордится участниками специальной военной операции на Украине. От них зависит будущее нашего народа.

"Нет ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу. Ура!" – закончил свою речь Путин.