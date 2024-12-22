Путин поздравит народы недружественных стран с Новым годом
Президент может поздравить народы, но не руководителей
22 декабря 2024, 12:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин традиционно поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, однако не будет направлять поздравления руководителям недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
"Будет традиционно, да, он будет всех поздравлять", – сказал Песков.
Он уточнил, что Владимир Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран, но сможет обратиться к людям и народам. На вопрос о поздравлениях народу Грузии и Украины представитель Кремля ответил, что "все будет традиционно".
Последние два года Путин не направлял новогодние поздравления президенту США Джо Байдену и лидерам других западных стран.
Из европейских руководителей поздравления с Новым годом в последние годы получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич.
Также Владимир Путин продолжает поздравлять некоторых бывших глав государств, включая экс-президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
13:46:44 22-12-2024
У них граждане выбирали себе президентов сами.
15:34:19 22-12-2024
и мандаринку им...
18:16:20 22-12-2024
Главное, чтоб они об этом узнали)))
17:11:43 23-12-2024
Как плохо тем руководителям, которых не поздравил президент.