Президент может поздравить народы, но не руководителей

22 декабря 2024, 12:05, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин традиционно поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, однако не будет направлять поздравления руководителям недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Будет традиционно, да, он будет всех поздравлять", – сказал Песков.

Он уточнил, что Владимир Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран, но сможет обратиться к людям и народам. На вопрос о поздравлениях народу Грузии и Украины представитель Кремля ответил, что "все будет традиционно".

Последние два года Путин не направлял новогодние поздравления президенту США Джо Байдену и лидерам других западных стран.

Из европейских руководителей поздравления с Новым годом в последние годы получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич.

Также Владимир Путин продолжает поздравлять некоторых бывших глав государств, включая экс-президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.