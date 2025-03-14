"Мы за, но есть нюансы". Что известно о перемирии в боевых действиях на Украине?
13 марта о возможном перемирии высказался Владимир Путин
14 марта 2025, 12:20, ИА Амител
11 марта 2025 года стало известно о том, что Украина согласилась на предложение США заключить временное перемирие в боевых действиях на 30 дней. Президент России Владимир Путин 13 марта отметил, что согласен пойти на такой шаг, но только с соблюдением ряда условий. На его заявление уже отреагировали и в США, и на Украине. Подробнее – в материале amic.ru.
Как появилось предложение о перемирии?
11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. На них Киев принял предложение США о временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон. После этого США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными. Делегации двух стран согласились назначить переговорные команды и начать переговоры по достижению мира. Лидеры ЕС это поддержали и написали, что "мяч на стороне России".
Что ответил Путин?
Владимир Путин уже высказался о предложении заключить перемирие. На совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта Путин сказал, что Россия выступает за перемирие, но "есть нюансы". Первый из них – что делать с украинскими военными, оставшимися в Курской области.
"Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток – что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", – отметил Путин.
Кроме того, пояснил президент, неясно, как будут "решаться другие вопросы на линии боевого соприкосновения", где наступают российские войска и где создаются условия для блокирования крупных украинских подразделений.
"Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы", – подчеркнул президент.
Путин спросил, кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова будет их цена, а также кто будет определять, кто нарушил договоренность.
"Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет "сваливать" нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", – высказался Путин.
Президент отметил, что все это российским властям предстоит обсудить с американскими коллегами. Глава государства допустил, что ему, возможно, предстоит созвониться с американским президентом Дональдом Трампам. В конце своей речи он еще раз подчеркнул, что "идею закончить этот конфликт мирными средствами" Россия поддерживает.
Как отреагировали на заявления Путина Украина и США?
Президент США Дональд Трамп позитивно оценил слова Владимира Путина о готовности к перемирию, однако отметил, что заявление не было полным.
"Я надеюсь, что Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было не полным. Я надеюсь увидеть прекращение огня. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", – передает слова американского президента Baza.
По его словам, если Россия откажется от перемирия, то "это станет разочаровывающим моментом для всего мира", подчеркнул он.
Также он добавил, что США уже обсуждали с Украиной детали итогового соглашения – членство в НАТО, будущее Запорожской АЭС, территориальный вопрос, включая земли, которые будут потеряны Украиной по итогам конфликта. Однако первым этапом переговоров должно стать прекращение огня, сказал он. Также Трамп отметил, что Россия не собирается нападать на других союзников США.
Известно, что 13 марта в Москву приезжал и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который провел там встречу с Владимиром Путиным. Однако о ее подробностях пока ничего не сообщалось.
Украинский президент Владимир Зеленский посчитал, что Путин готовит "фактически отказ от перемирия". В своем вечернем обращении он назвал слова российского президента на пресс-конференции "очень предсказуемыми" и "манипулятивными", пишет телеграм-канал "Политика Страны".
12:49:32 14-03-2025
Где орешник?
13:09:41 14-03-2025
Гость (12:49:32 14-03-2025) Где орешник?... Это каверзный вопрос
12:55:20 14-03-2025
Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений ----- ну то есть перемирие предлагает тот, у кого в данный момент не катит. Так всегда у какой-то из сторон будет не катить. В боксе также, когда один поплыл, он хочет остановки, второму надо успеть его добить до гонга, потому что потом он может восстановиться. И в футболе, когда одна команда сдохла или в меньшинстве, но счет устраивает, надо продержаться до конца матча. Это нюанс
13:24:39 14-03-2025
Гость (12:55:20 14-03-2025) Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили ... Ещё три года захотел?
14:00:23 14-03-2025
Гость (13:24:39 14-03-2025) Ещё три года захотел?... Ещё три года захотел? --- а кто тебя будет спрашивать? Даже если 33
13:29:02 14-03-2025
Сегодня ночью в Туапсе НПЗ атаковали. Это стремление к перемирию?
14:01:31 14-03-2025
Гость (13:29:02 14-03-2025) Сегодня ночью в Туапсе НПЗ атаковали. Это стремление к перем... ] --- это привет предлагателям
14:33:21 14-03-2025
хорошо, что Президент все это понимает.
хахлы и на западе хотят подложить на подпись то, что пролазило у них уже много раз.
минск, стамбул, обещание не расширять нато, все это сразу после подписи полетит в мусорную корзину, учитывая хроническую импотенцию оон.
никто из них не хочет подписывать реальный мир на нормальных условиях - с учетом реальной ситуации.
Россия не проигрывающая сторона.
поэтому предположу что мира не будет.
если мы подпишем суррогат на их условиях, то через какое-то время получим крайне тяжелые отложенные последствия, которые разгребать уже придется нашим детям.
15:39:29 14-03-2025
Гость (14:33:21 14-03-2025) хорошо, что Президент все это понимает. хахлы и на запа... Зеленкин пока отказывается признавать территории и в НАТО ещё собирается, а также хочет избраться на следующий срок ( окраинские политики, уехавшие из страны, полагают, что он допустит выборы только если твердо будет знать, что избирется). Путин не согласится со всем этим. Мира не видно в близкой перспективе.
16:07:28 14-03-2025
Гость (15:39:29 14-03-2025) Зеленкин пока отказывается признавать территории и в НАТО ещ...
думаю, что этого пархатика поменяют.
он токсичен, не договороспособен и самое главное - нелегитимен.
там колода большая.
залужный от бриттов, ермак, тимошенко были на кастинге у американцев.
нам как бы без разницы, потому что они все русофобы.
а про российских сил там не проглядывается в принципе.
поэтому подписывать там нечего и не с кем.
18:52:53 14-03-2025
Гость (14:33:21 14-03-2025) хорошо, что Президент все это понимает. хахлы и на запа... Гость, ты просто д----? Хочешь остаться без бензина. соляры, керосина?
15:35:15 14-03-2025
"Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути" (с)
19:21:52 14-03-2025
Украина подписала капитуляцию 14 марта 2025 года. Российская Федерация отправила свой спецназ в Киев. Зеленский был убит. Последний вооружённый конфликт в Европе закончился. Немцы в ФРГ и остальные европейцы усвоили один важный урок — в Европе не должно быть никаких войн. В настоящее время остались только два конфликта в Азии — Корейский кризис (КНДР и Республика Корея) и Израильский кризис (Израиль и Палестина). Но это проблемы азиатов и европейцев они не волнуют.