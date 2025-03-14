13 марта о возможном перемирии высказался Владимир Путин

14 марта 2025, 12:20, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки в 2018 году / Фото: kremlin.ru

11 марта 2025 года стало известно о том, что Украина согласилась на предложение США заключить временное перемирие в боевых действиях на 30 дней. Президент России Владимир Путин 13 марта отметил, что согласен пойти на такой шаг, но только с соблюдением ряда условий. На его заявление уже отреагировали и в США, и на Украине. Подробнее – в материале amic.ru.

Как появилось предложение о перемирии?

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. На них Киев принял предложение США о временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон. После этого США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными. Делегации двух стран согласились назначить переговорные команды и начать переговоры по достижению мира. Лидеры ЕС это поддержали и написали, что "мяч на стороне России".

Что ответил Путин?

Владимир Путин уже высказался о предложении заключить перемирие. На совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта Путин сказал, что Россия выступает за перемирие, но "есть нюансы". Первый из них – что делать с украинскими военными, оставшимися в Курской области.

"Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток – что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", – отметил Путин.

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Кроме того, пояснил президент, неясно, как будут "решаться другие вопросы на линии боевого соприкосновения", где наступают российские войска и где создаются условия для блокирования крупных украинских подразделений.

"Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы", – подчеркнул президент.

Путин спросил, кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова будет их цена, а также кто будет определять, кто нарушил договоренность.

"Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет "сваливать" нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", – высказался Путин.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент отметил, что все это российским властям предстоит обсудить с американскими коллегами. Глава государства допустил, что ему, возможно, предстоит созвониться с американским президентом Дональдом Трампам. В конце своей речи он еще раз подчеркнул, что "идею закончить этот конфликт мирными средствами" Россия поддерживает.

Как отреагировали на заявления Путина Украина и США?

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил слова Владимира Путина о готовности к перемирию, однако отметил, что заявление не было полным.

"Я надеюсь, что Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было не полным. Я надеюсь увидеть прекращение огня. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", – передает слова американского президента Baza.

По его словам, если Россия откажется от перемирия, то "это станет разочаровывающим моментом для всего мира", подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп / Фото сгенерировано нейросетью Кандинский

Также он добавил, что США уже обсуждали с Украиной детали итогового соглашения – членство в НАТО, будущее Запорожской АЭС, территориальный вопрос, включая земли, которые будут потеряны Украиной по итогам конфликта. Однако первым этапом переговоров должно стать прекращение огня, сказал он. Также Трамп отметил, что Россия не собирается нападать на других союзников США.

Известно, что 13 марта в Москву приезжал и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который провел там встречу с Владимиром Путиным. Однако о ее подробностях пока ничего не сообщалось.

Украинский президент Владимир Зеленский посчитал, что Путин готовит "фактически отказ от перемирия". В своем вечернем обращении он назвал слова российского президента на пресс-конференции "очень предсказуемыми" и "манипулятивными", пишет телеграм-канал "Политика Страны".