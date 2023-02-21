Путин предложил маткапитал в новых регионах выдать на детей, рождённых с 2007 года

Ранее такую меру поддержки получили жители Крыма и Севастополя

21 февраля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что право на маткапитал теперь есть и у жителей новых регионов РФ.

"Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. С того момента, когда программа начала действовать по всей России", – сказал президент.

Он напомнил, что ранее такую меру поддержки получили жители Крыма и Севастополя.

"Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей", – добавил глава государства.

Также Путин поручил дополнительно проиндексировать МРОТ в России на 10%.