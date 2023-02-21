Путин предложил маткапитал в новых регионах выдать на детей, рождённых с 2007 года
Ранее такую меру поддержки получили жители Крыма и Севастополя
21 февраля 2023, 18:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что право на маткапитал теперь есть и у жителей новых регионов РФ.
"Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. С того момента, когда программа начала действовать по всей России", – сказал президент.
Он напомнил, что ранее такую меру поддержки получили жители Крыма и Севастополя.
"Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей", – добавил глава государства.
Также Путин поручил дополнительно проиндексировать МРОТ в России на 10%.
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