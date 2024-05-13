Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Сергей Шойгу, в свою очередь, займет должность секретаря Совбеза

13 мая 2024, 07:20, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который до этого был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок. Об этом сообщает ТАСС.

Нынешний глава военного ведомства Сергей Шойгу, в свою очередь, сменит Николая Патрушева на посту секретаря Совбеза РФ. Последнего освободили от должности в связи с переходом на новую работу. Что это за работа, в Кремле скажут в ближайшие дни, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Остальных глав силовых служб и министерств Путин предложил оставить без изменений:

МВД – Владимир Колокольцев;

МЧС – Александр Куренков;

МИД – Сергей Лавров;

Минюст – Константин Чуйченко;

СВР – Сергей Нарышкин;

ФСБ – Александр Бортников;

Росгвардия – Виктор Золотов;

ФСО – Дмитрий Кочнев;

Главное управление специальных программ президента – Александр Линц.

Кроме того, президент предложил назначить на пустовавшее полтора года место председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука.

Как отметили в Совете Федерации, сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.