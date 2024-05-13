Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ
Сергей Шойгу, в свою очередь, займет должность секретаря Совбеза
13 мая 2024, 07:20, ИА Амител
Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который до этого был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок. Об этом сообщает ТАСС.
Нынешний глава военного ведомства Сергей Шойгу, в свою очередь, сменит Николая Патрушева на посту секретаря Совбеза РФ. Последнего освободили от должности в связи с переходом на новую работу. Что это за работа, в Кремле скажут в ближайшие дни, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Остальных глав силовых служб и министерств Путин предложил оставить без изменений:
- МВД – Владимир Колокольцев;
- МЧС – Александр Куренков;
- МИД – Сергей Лавров;
- Минюст – Константин Чуйченко;
- СВР – Сергей Нарышкин;
- ФСБ – Александр Бортников;
- Росгвардия – Виктор Золотов;
- ФСО – Дмитрий Кочнев;
- Главное управление специальных программ президента – Александр Линц.
Кроме того, президент предложил назначить на пустовавшее полтора года место председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука.
Как отметили в Совете Федерации, сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
07:38:11 13-05-2024
Когда же у нас будут занимать должности специалисты в данных отраслях?
07:59:10 13-05-2024
Гость (07:38:11 13-05-2024) Когда же у нас будут занимать должности специалисты в данных... Занимать эти должности будут только свои ребята
08:44:44 13-05-2024
Гость (07:38:11 13-05-2024) Когда же у нас будут занимать должности специалисты в данных... А вот так у нас - нв утро после назначения новый генерал народится!
08:58:28 13-05-2024
Мне кажется Адам уже готов занять эту должность.
К чему эти полумеры, да и опыта у него по-больше будет
09:33:39 13-05-2024
Гость (08:58:28 13-05-2024) Мне кажется Адам уже готов занять эту должность.К чему э...
На фига он нужен, без году неделя помрет
12:39:40 13-05-2024
Министр обороны - министр экономического развития, помощник президента по экономическим вопросам и первый вице-премьер, курировавший экономический блок - это всё что нужно знать верным голосовавшим