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Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Сергей Шойгу, в свою очередь, займет должность секретаря Совбеза

13 мая 2024, 07:20, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Андрей Белоусов / Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который до этого был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок. Об этом сообщает ТАСС.

Нынешний глава военного ведомства Сергей Шойгу, в свою очередь, сменит Николая Патрушева на посту секретаря Совбеза РФ. Последнего освободили от должности в связи с переходом на новую работу. Что это за работа, в Кремле скажут в ближайшие дни, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Остальных глав силовых служб и министерств Путин предложил оставить без изменений:

  • МВД – Владимир Колокольцев;
  • МЧС – Александр Куренков;
  • МИД – Сергей Лавров;
  • Минюст – Константин Чуйченко;
  • СВР – Сергей Нарышкин;
  • ФСБ – Александр Бортников;
  • Росгвардия – Виктор Золотов;
  • ФСО – Дмитрий Кочнев;
  • Главное управление специальных программ президента – Александр Линц.

Кроме того, президент предложил назначить на пустовавшее полтора года место председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука.

Как отметили в Совете Федерации, сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Владимир Путин Политика

Комментарии 6

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Гость

07:38:11 13-05-2024

Когда же у нас будут занимать должности специалисты в данных отраслях?

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Сергей

07:59:10 13-05-2024

Гость (07:38:11 13-05-2024) Когда же у нас будут занимать должности специалисты в данных... Занимать эти должности будут только свои ребята

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Гость

08:44:44 13-05-2024

Гость (07:38:11 13-05-2024) Когда же у нас будут занимать должности специалисты в данных... А вот так у нас - нв утро после назначения новый генерал народится!

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Гость

08:58:28 13-05-2024

Мне кажется Адам уже готов занять эту должность.
К чему эти полумеры, да и опыта у него по-больше будет

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Гость

09:33:39 13-05-2024

Гость (08:58:28 13-05-2024) Мне кажется Адам уже готов занять эту должность.К чему э...
На фига он нужен, без году неделя помрет

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гость

12:39:40 13-05-2024

Министр обороны - министр экономического развития, помощник президента по экономическим вопросам и первый вице-премьер, курировавший экономический блок - это всё что нужно знать верным голосовавшим

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