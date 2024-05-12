Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

У премьера-министра будет десять заместителей

12 мая 2024, 07:40, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, сообщили в правительстве.

Список вице-премьером выглядит следующим образом:

Денис Мантуров – первый вице-премьер;

Виталий Савельев – вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;

Дмитрий Патрушев – сельское хозяйство и экология;

Александр Новак – сфера энергетики и экономический блок;

Дмитрий Григоренко – финансовая и контрольно-надзорная сфера;

Дмитрий Чернышенко – IT, связь, туризм, спорт, культура и СМИ;

Татьяна Голикова – социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

Марат Хуснуллин – строительство и региональное развитие;

Алексей Оверчук – международные вопросы;

Юрий Трутнев – вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.

"Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом", – отмечают в кабмине.

Кандидатуры министров следующие:

Роман Старовойт – министр транспорта;

Антон Алиханов – министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев – министр энергетики;

Оксана Лут – министр сельского хозяйства;

Михаил Дегтярев – министр спорта.

В то же время, как предполагается, свои посты сохранят министры Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

10 мая Госдума и Путин утвердили премьер-министром Михаила Мишустина, который до инаугурации занимал этот пост с января 2020 года.

11 мая Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно документу, у Мишустина будет десять замов, также сохранится 21 министерство.