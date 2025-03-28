Путин предложил организовать на Украине временное управление ООН и провести выборы
Президент РФ подчеркнул, что это лишь один из возможных вариантов
28 марта 2025, 08:25, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить организацию на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Со слов Путина, сейчас России непонятно, с кем ей нужно подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, так как туда "завтра придут другие руководители". После проведения выборов, как утверждает российский лидер, можно начинать переговоры о мирном урегулировании конфликта.
"Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления... Чтобы провести демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство", – сказал президент России.
Российский лидер напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления под эгидой ООН уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии. При этом он отметил, что это только один из вариантов, ведь ситуация быстро меняется.
08:30:52 28-03-2025
Памфилову в аренду не предлагал?
09:09:12 28-03-2025
Гость (08:30:52 28-03-2025) Памфилову в аренду не предлагал?... С Терешковой
08:32:42 28-03-2025
Партнёры и друзья.... 😎
09:23:23 28-03-2025
Если Америка куда-то заходит "помогать", потом её оттуда можно выгнать только силой!...
09:23:47 28-03-2025
какие могут быть договоры с террористами? Они стали разбрасывать новый вид мин - под комки травы чтобы гражданские подрывались люди, дети
пока зиленского и его свиту не замочат в сортире и новых не изберут мира точно не будет
с другой стороны просто замочить опасно - зиленский предупредил америкосов что если его начнут убирать он взорвет 6 украинских АЭС и погрузит в ядерный кабздец пол евразии вместе с европой и средиземноморьем
11:17:00 28-03-2025
майор (09:23:47 28-03-2025) какие могут быть договоры с террористами? Они стали разбрасы... Ты походу хлеборез, а не майор
09:26:41 28-03-2025
Временно передать, временно-оккупированную сионобандеровцами Окраину Руси, под временное управление спонсоров и заказчиков геноцида русов и русских (мордва, буряты и остальные народы), а это как?
09:32:52 28-03-2025
Нет ничего более постоянного, чем временное... Если за это возьмется ООН, то и контингент свой туда введут, и выборы будут отодвигаться под предлогом всего подряд, и ранее чем лет через 15 не они состоятся.
09:34:40 28-03-2025
Дальше - больше, в этот раз можно было бы Верку-Сердючку, да что то тоже не любит оно Россию.
09:50:30 28-03-2025
Амеры уже договорились о контроле над энергетикой и добыче полезных ископаемых ...так что и вояк своих под это дело могут притащить туда...А это вряд ли нам понравится...
09:53:34 28-03-2025
Завести ООН в Россию, и провести наконец демократические выборы.
10:04:18 28-03-2025
Гость (09:53:34 28-03-2025) Завести ООН в Россию, и провести наконец демократические выб... И под эгидой ООН выбрать снова Путина.
10:54:18 28-03-2025
Гость (10:04:18 28-03-2025) И под эгидой ООН выбрать снова Путина.... торопитесь. но мысль хорошая.
18:12:45 28-03-2025
Гость (09:53:34 28-03-2025) Завести ООН в Россию, и провести наконец демократические выб... Вообще-то по договору ООН может зайти на территорию России...
10:59:07 28-03-2025
Дележом территории 404 все закончится.
11:59:33 28-03-2025
А если ввести туда сирийских и афганских миротворцев?
13:21:47 28-03-2025
временное управление ООН --- можно расслабится, Зеленский и его европейские друзья на это не пойдут, это по сути признать, что сейчас там управление не законное