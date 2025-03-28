Путин предложил организовать на Украине временное управление ООН и провести выборы

Президент РФ подчеркнул, что это лишь один из возможных вариантов

28 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить организацию на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Со слов Путина, сейчас России непонятно, с кем ей нужно подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, так как туда "завтра придут другие руководители". После проведения выборов, как утверждает российский лидер, можно начинать переговоры о мирном урегулировании конфликта.

"Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления... Чтобы провести демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство", – сказал президент России.

Российский лидер напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления под эгидой ООН уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии. При этом он отметил, что это только один из вариантов, ведь ситуация быстро меняется.