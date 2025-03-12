Украина не будет признавать утрату территорий в случае переговоров с РФ, заявил Зеленский
Он также отметил, что не намерен нарушать Конституцию Украины, однако не уточнил, что имеет в виду
12 марта 2025, 22:55, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен признавать утрату территорий в случае возможных переговоров с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом украинский лидер сказал, отвечая на вопрос о "красных линиях" на переговорах об урегулировании конфликта.
"Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт", – сказал Зеленский.
Он добавил, что также не намерен нарушать Конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не уточнил, что именно имеет в виду. Стремление Украины вступить в НАТО закреплено в ее Конституции, отмечается в материале.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня.
"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", – высказался Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу.
Также Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться на этой неделе.
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной. Встреча длилась около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.
Среди тем встречи, согласно предшествующим заявлениям сторон, могли быть соглашение о полезных ископаемых и возобновление поставок американских вооружений Украине.
03:37:59 13-03-2025
Не будет мирного решения
05:27:17 13-03-2025
Гость (03:37:59 13-03-2025) Не будет мирного решения... К сожалению,да
08:58:01 13-03-2025
Наполеон и подобные так же говорили.. Мир был и будет, просто вопрос времени, ход которого зависит от нас самих..
11:17:29 13-03-2025
dok_СФ (08:58:01 13-03-2025) Наполеон и подобные так же говорили.. Мир был и будет, прост... вы похоже в школе пропустили урок истории, на котором вас знакомили со столетней войной. Этот конфликт может придти к такой же продолжительности, хотя есть пример и поближе. Израиль и Газа не дадут соврать (сколько у них длится местная заварушка, уже 70 лет?).
09:19:35 13-03-2025
Украина не будет признавать утрату территорий ---- ну значит мирно не получилось
09:20:43 13-03-2025
Украина не будет признавать утрату территорий --- и в НАТО вступать будет?. Тогда в чем смысл
09:53:37 13-03-2025
Опять придется брать Берлин и идти до Парижа
10:14:22 13-03-2025
«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» (с)
12:10:53 13-03-2025
Хватит уже просто так возить туда-сюда баллистические ракеты из Сибирского в Б.Ключи!!! По дороге просто запустите их в нужную сторону!!!