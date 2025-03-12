Украина не будет признавать утрату территорий в случае переговоров с РФ, заявил Зеленский

Он также отметил, что не намерен нарушать Конституцию Украины, однако не уточнил, что имеет в виду

12 марта 2025, 22:55, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен признавать утрату территорий в случае возможных переговоров с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом украинский лидер сказал, отвечая на вопрос о "красных линиях" на переговорах об урегулировании конфликта.

"Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт", – сказал Зеленский.

Он добавил, что также не намерен нарушать Конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не уточнил, что именно имеет в виду. Стремление Украины вступить в НАТО закреплено в ее Конституции, отмечается в материале.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня.

"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", – высказался Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу.

Также Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться на этой неделе.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной. Встреча длилась около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Среди тем встречи, согласно предшествующим заявлениям сторон, могли быть соглашение о полезных ископаемых и возобновление поставок американских вооружений Украине.