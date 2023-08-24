Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы
Президент знает, что на борту рухнувшего в Тверской области самолета был Пригожин. Он отметил, что знал предпринимателя еще с 90-х годов
24 августа 2023, 23:22, ИА Амител
Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета в Тверской области, среди пассажиров которого был бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Как сообщает РИА Новости, он выразил соболезнования семьям погибших.
Президент знает, что на борту был Пригожин. Он отметил, что знал предпринимателя еще с 90-х годов.
"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — заявил президент.
Он отметил, что "Вагнер" внес существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. При этом расследование авиакатастрофы доведут до конца, подчеркнул президент. Об этом пишет Mash.
Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси. После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.
04:41:17 25-08-2023
Наградит посмертно?
07:34:22 25-08-2023
знал предпринимателя еще с 90-х годов - в 90-е он сидел
08:18:11 25-08-2023
Гость (07:34:22 25-08-2023) знал предпринимателя еще с 90-х годов - в 90-е он сидел... Изучите факты. Это несложно
09:44:44 25-08-2023
Гость (08:18:11 25-08-2023) Изучите факты. Это несложно... Ну так изучите, вчера на амике они были опубликованы. Найти несложно
10:21:10 25-08-2023
Гость (09:44:44 25-08-2023) Ну так изучите, вчера на амике они были опубликованы. Найти ... Он вышел в 1990 - году. Это еще не все 90-е.
11:02:58 25-08-2023
Он вышел в 1990 - году. Это еще не все 90-е. --- намекаете, что Путин узнал его после 91. И даже не подозревал, что он недавно освободился