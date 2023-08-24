Президент знает, что на борту рухнувшего в Тверской области самолета был Пригожин. Он отметил, что знал предпринимателя еще с 90-х годов

24 августа 2023, 23:22, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета в Тверской области, среди пассажиров которого был бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Как сообщает РИА Новости, он выразил соболезнования семьям погибших.

Президент знает, что на борту был Пригожин. Он отметил, что знал предпринимателя еще с 90-х годов.

"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — заявил президент.

Он отметил, что "Вагнер" внес существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. При этом расследование авиакатастрофы доведут до конца, подчеркнул президент. Об этом пишет Mash.

Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси. После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.