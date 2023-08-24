Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина
Он подчеркнул, что "все понимают, кто имеет отношение"
24 августа 2023, 22:09, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", — заявил Зеленский.
Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси. После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.
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07:19:33 25-08-2023
Да тут и без вас очередь была ...
07:40:23 25-08-2023
Украина и к войне имеет отношение только в качестве поставки людей, а воюет НАТО
13:04:29 25-08-2023
Ну да, ну да, и дронов тоже не Украина запускает регулярно к нам.
13:05:10 25-08-2023
"...Все понимают, кто имеет отношение", — заявил Зеленский. ----- НАТО или хохлы по указке НАТО. Прекрасно понимаем.