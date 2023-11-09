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Путин прилетел в Казахстан обсудить отношения

Президент проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым

09 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану, пишет РИА Новости.

Главы государств обсудят весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях. Также затронут региональные и международные проблемы и поговорят об интеграционных объединениях в евразийском пространстве.

По результатам встречи стороны подпишут документы и выступят перед СМИ. Кроме того, президенты по видеосвязи поучаствуют в работе форума межрегионального сотрудничества, который посвящен сельскому хозяйству.

На прошлой неделе в Казахстан прилетал президент Франции Эммануэль Макрон, который обсуждал с Токаевым укрепление связей и вопросы международной и региональной повестки.

Владимир Путин Политика Казахстан

Комментарии 11

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Гость

12:50:02 09-11-2023

Жалко его, старенький

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Гость

12:59:12 09-11-2023

Гость (12:50:02 09-11-2023) Жалко его, старенький ... Ну выберите другого, помоложе

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Гость

13:03:00 09-11-2023

Гость (12:50:02 09-11-2023) Жалко его, старенький ... Да он самый крутой)))

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Гость

15:43:03 09-11-2023

Гость (12:50:02 09-11-2023) Жалко его, старенький ... А мне ещё жальче Байдена.Столько времени несёт свой крест и ещё дальше хочет его нести.Как бы надорваться.Но чем не пожертвуешь ради свободы и демократии.

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Гость

16:19:54 09-11-2023

Гость (15:43:03 09-11-2023) А мне ещё жальче Байдена.Столько времени несёт свой крест и... Мыкола, не плакай!

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Гость

17:09:01 09-11-2023

Гость (15:43:03 09-11-2023) А мне ещё жальче Байдена.Столько времени несёт свой крест и... Какое дело вам до американского президента, вот американцам дела нет до нашего президента, но русские почему очень пекуться об американских президентах.

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Гость

12:52:02 09-11-2023

Наверное хитрый казах расскажет, что хотел Макрон и назовет цену, чтобы он этого не делал

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Гость

15:41:15 09-11-2023

Гость (12:52:02 09-11-2023) Наверное хитрый казах расскажет, что хотел Макрон и назовет ... А взяв эту цену все равно сделает по макроновски

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Гость

12:52:56 09-11-2023

Самый старенький в США, его никому не жалко

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Гость

13:15:17 09-11-2023

Вангую, следующая новость будет о том что Россия спишет очередной кредит казахстану.

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Гость

16:11:06 09-11-2023

На фото, Владимир Владимирович настоящий?

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