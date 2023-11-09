Путин прилетел в Казахстан обсудить отношения
Президент проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым
09 ноября 2023, 12:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану, пишет РИА Новости.
Главы государств обсудят весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях. Также затронут региональные и международные проблемы и поговорят об интеграционных объединениях в евразийском пространстве.
По результатам встречи стороны подпишут документы и выступят перед СМИ. Кроме того, президенты по видеосвязи поучаствуют в работе форума межрегионального сотрудничества, который посвящен сельскому хозяйству.
На прошлой неделе в Казахстан прилетал президент Франции Эммануэль Макрон, который обсуждал с Токаевым укрепление связей и вопросы международной и региональной повестки.
12:50:02 09-11-2023
Жалко его, старенький
12:59:12 09-11-2023
Гость (12:50:02 09-11-2023) Жалко его, старенький ... Ну выберите другого, помоложе
13:03:00 09-11-2023
Гость (12:50:02 09-11-2023) Жалко его, старенький ... Да он самый крутой)))
15:43:03 09-11-2023
Гость (12:50:02 09-11-2023) Жалко его, старенький ... А мне ещё жальче Байдена.Столько времени несёт свой крест и ещё дальше хочет его нести.Как бы надорваться.Но чем не пожертвуешь ради свободы и демократии.
16:19:54 09-11-2023
Гость (15:43:03 09-11-2023) А мне ещё жальче Байдена.Столько времени несёт свой крест и... Мыкола, не плакай!
17:09:01 09-11-2023
Гость (15:43:03 09-11-2023) А мне ещё жальче Байдена.Столько времени несёт свой крест и... Какое дело вам до американского президента, вот американцам дела нет до нашего президента, но русские почему очень пекуться об американских президентах.
12:52:02 09-11-2023
Наверное хитрый казах расскажет, что хотел Макрон и назовет цену, чтобы он этого не делал
15:41:15 09-11-2023
Гость (12:52:02 09-11-2023) Наверное хитрый казах расскажет, что хотел Макрон и назовет ... А взяв эту цену все равно сделает по макроновски
12:52:56 09-11-2023
Самый старенький в США, его никому не жалко
13:15:17 09-11-2023
Вангую, следующая новость будет о том что Россия спишет очередной кредит казахстану.
16:11:06 09-11-2023
На фото, Владимир Владимирович настоящий?