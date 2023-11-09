Путин прилетел в Казахстан обсудить отношения

Президент проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым

09 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану, пишет РИА Новости.

Главы государств обсудят весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях. Также затронут региональные и международные проблемы и поговорят об интеграционных объединениях в евразийском пространстве.

По результатам встречи стороны подпишут документы и выступят перед СМИ. Кроме того, президенты по видеосвязи поучаствуют в работе форума межрегионального сотрудничества, который посвящен сельскому хозяйству.

На прошлой неделе в Казахстан прилетал президент Франции Эммануэль Макрон, который обсуждал с Токаевым укрепление связей и вопросы международной и региональной повестки.