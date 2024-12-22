Путин прокомментировал угрозу третьей мировой войны
Президент признает, что опасностей много
22 декабря 2024, 18:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину высказался о том, следует ли считать происходящее в мире началом третьей мировой войны. Интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Глава государства призвал не устраивать паники, однако подчеркнул рост опасностей и напряженности.
"Не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш сегодняшний противник – он эскалирует ситуацию", – сказал президент.
Ранее Владимир Путин на заседании Госсовета объявил 2025-й Годом защитника Отечества. По мнению российского лидера, необходимо отдать дань уважения участникам СВО и предкам, сражавшимся за Родину в разные исторические эпохи.
06:39:02 23-12-2024
- " По мнению российского лидера, необходимо отдать дань уважения участникам СВО и предкам, сражавшимся за Родину в разные исторические эпохи." С ума можно сойти, а когда же думать о настоящем и будущем?
09:22:29 23-12-2024
Филипп Филиппыч (06:39:02 23-12-2024) - " По мнению российского лидера, необходимо отдать дань ува...
Зачем? Он уже написал три письма для приемника