Путин прокомментировал угрозу третьей мировой войны

Президент признает, что опасностей много

22 декабря 2024, 18:40, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину высказался о том, следует ли считать происходящее в мире началом третьей мировой войны. Интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Глава государства призвал не устраивать паники, однако подчеркнул рост опасностей и напряженности.

"Не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш сегодняшний противник – он эскалирует ситуацию", – сказал президент.

Ранее Владимир Путин на заседании Госсовета объявил 2025-й Годом защитника Отечества. По мнению российского лидера, необходимо отдать дань уважения участникам СВО и предкам, сражавшимся за Родину в разные исторические эпохи.