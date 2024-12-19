Путин: многие страны хотят забыть подвиг России в борьбе с нацизмом

Россия всегда будет помнить жертвы победы над нацизмом, отметил президент

19 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на попытки других стран забыть подвиг России в борьбе с нацизмом, наша страна никогда не забудет тех жертв, которые были принесены ради Победы.

"Мы будем помнить о тех жертвах, которые принесены на алтарь Победы, а то, что другие страны пытаются забыть этот факт, является частью их линии атаки на Россию", – отметил Путин в ходе прямой линии.

Также президент подчеркнул, что России не важны приглашения от западных стран на памятные мероприятия, включая празднование Великой Победы.