Путин: многие страны хотят забыть подвиг России в борьбе с нацизмом
Россия всегда будет помнить жертвы победы над нацизмом, отметил президент
19 декабря 2024, 21:45, ИА Амител
Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на попытки других стран забыть подвиг России в борьбе с нацизмом, наша страна никогда не забудет тех жертв, которые были принесены ради Победы.
"Мы будем помнить о тех жертвах, которые принесены на алтарь Победы, а то, что другие страны пытаются забыть этот факт, является частью их линии атаки на Россию", – отметил Путин в ходе прямой линии.
Также президент подчеркнул, что России не важны приглашения от западных стран на памятные мероприятия, включая празднование Великой Победы.
"Нам и дома хорошо, главное – укреплять себя", – добавил Путин.
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21:47:47 19-12-2024
Не России, а СССР!!!
А то галоши, да галоши...!?
21:55:59 19-12-2024
Ждали что он про Бородино вспомнит
07:36:26 20-12-2024
другие страны хотят забыть, а у нас уже забыли, что победа в той войне принадлежит не только России, а всему СССР!
07:58:56 20-12-2024
Сколько в российских фильмах выливают лживых помоев на СССР, и особенно во времена ВОВ, тут даже Западу не угнаться. Можете вспомнить хотя бы за последние 3 года хоть один военный фильм, где не было бы злого тупого НКВД, пьяных командиров, ублюдков комиссаров, бедных попов, благородных немцев, несчастных интеллигентов, обиженных предателей, забитый запуганный народ. И это только военные фильмы, как войну выиграли такие ублюдки вообще непонятно. Все из -под палки делали и вопреки, страшная серая эпоха - этот ваш СССР - основная канва российских фильмов. И вы еще удивляется реакции Запада, они ведь тоже наши российские фильмы смотрят.
09:49:45 20-12-2024
Гость (07:58:56 20-12-2024) Сколько в российских фильмах выливают лживых помоев на СССР,... В детстве много общался с ветеранами ВОВ
Ни кто добрым словом НКВДшников не вспоминал.
16:57:33 20-12-2024
на НКВД держалась вся целостность фронтов и вся эвакуация заводов в тыл
ну и церемонились с диверсантами пособниками наводчиками и шпионами мало. Вели к ближайшей стенке
Потому и победили