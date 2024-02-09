Путин: Запад начал осознавать невозможность поражения России

И теперь США должны исправить свою ошибку на Украине

09 февраля 2024, 07:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что стратегическое поражение России на Украине невозможно, и это уже начали понимать страны Запада, сообщает РИА Новости.

"Шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя... Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда", – отметил Путин.

Теперь, подчеркнул президент России, странам НАТО стоит подумать о своих дальнейших шагах.

"Подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу", – сказал Путин.

Он также отметил, что Украине давали шанс, но там приняли решение отказаться от переговоров по указанию из США. Теперь Штаты должны исправлять эту ошибку.

"Пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения – там приняли решение, пусть они от него и отказываются", – указал Путин.

Также Путин назвал лишь один вариант, который есть у НАТО по Украине.