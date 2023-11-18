По словам президента, у России нет конфликта с европейским обществом, но сложные времена с европейскими элитами

18 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия не собирается закрывать "окно в Европу", но когда дует, "можно и прикрыть", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода", – сказал президент, подразумевая под хорошей погодой рост экономики РФ.

Со слов главы государства, Москва не хочет рвать ни с кем отношения и закрывать двери, форточки и окна.

"У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена", – цитирует его ТАСС.

На форуме Путин также заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.