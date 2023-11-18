Путин рассказал, нужно ли "закрывать окно" в Европу
По словам президента, у России нет конфликта с европейским обществом, но сложные времена с европейскими элитами
18 ноября 2023, 17:00, ИА Амител
Россия не собирается закрывать "окно в Европу", но когда дует, "можно и прикрыть", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода", – сказал президент, подразумевая под хорошей погодой рост экономики РФ.
Со слов главы государства, Москва не хочет рвать ни с кем отношения и закрывать двери, форточки и окна.
"У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена", – цитирует его ТАСС.
На форуме Путин также заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.
18:34:55 18-11-2023
Так то да. А так то нет - лучше не надо говорить.
19:49:47 18-11-2023
"Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода", – сказал президент, подразумевая под хорошей погодой рост экономики РФ.============== Владимир Владимирович, у вас может не дует, но у нас пенсионеров, полный сквозняк от экономики, в корманах пусто и 7,5% на следущий год, это как петля для повешивания.
09:02:10 19-11-2023
Перед закрытием, нужно успеть забрать Чоулза и Лизу!