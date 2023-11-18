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Путин рассказал, нужно ли "закрывать окно" в Европу

По словам президента, у России нет конфликта с европейским обществом, но сложные времена с европейскими элитами

18 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Россия не собирается закрывать "окно в Европу", но когда дует, "можно и прикрыть", заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода", – сказал президент, подразумевая под хорошей погодой рост экономики РФ.

Со слов главы государства, Москва не хочет рвать ни с кем отношения и закрывать двери, форточки и окна.

"У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена", – цитирует его ТАСС.

На форуме Путин также заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.

Владимир Путин международные отношения

Комментарии 3

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ЯРусский

18:34:55 18-11-2023

Так то да. А так то нет - лучше не надо говорить.

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Гость

19:49:47 18-11-2023

"Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода", – сказал президент, подразумевая под хорошей погодой рост экономики РФ.============== Владимир Владимирович, у вас может не дует, но у нас пенсионеров, полный сквозняк от экономики, в корманах пусто и 7,5% на следущий год, это как петля для повешивания.

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Гость

09:02:10 19-11-2023

Перед закрытием, нужно успеть забрать Чоулза и Лизу!

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