Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния
По мнению президента, люди откладывают рождение ребенка из-за роста доходов и желания получать образование
23 февраля 2024, 11:30, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Одной из причин снижения рождаемости в России является рост благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин в Казани.
"По мере роста благосостояния, доходов, возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается", – цитирует его ТАСС.
Еще одной причиной этого явления Путин назвал пандемию коронавируса.
Недавний опрос показал, что российскому лидеру доверяют 83% россиян.
11:46:35 23-02-2024
Рождаемость падает от того, что нет уверенности в будущем и экономической стабильности в стране, но никак не в росте благосостояния. В богатых семьях не менее 2-3 детей обычно. А у кого доходы низкие, так для них рождение ребенка это падение в экономическую яму на многие годы, не смотря на господдержку. Плюс нужно воспитание с детства, что большая семья - это правильно и государство должно всячески поощрять такое стремление
09:59:53 24-02-2024
Владимир (11:46:35 23-02-2024) Рождаемость падает от того, что нет уверенности в будущем и ... в богатых семьях редко бывает много детей. всегда так было и будет. странно, что вы этого не понимаете.
а вот нищета и алкашня во всем мире плодится, как не в себя. причиной тому, чаще всего, низкий уровень образования, социальной ответственности, отсутствие денег на средства контрацепции, расчет на пособие от государства итд.
13:18:58 23-02-2024
откладывают рождение ребенка из-за роста доходов ---- это наверное какая то ошибка в трактовке. Кто откладывает рождение, обычно говорит, что это из-за низких доходов
13:39:39 23-02-2024
Новость о влиянии журналистики на образованность
13:41:09 23-02-2024
Рост???
13:45:11 23-02-2024
Господи! Когда же наши правители спуститься со своих небес к нам на грешную землю!?!
13:50:28 23-02-2024
Ой-Ой-Ой-Ой-Ой! А кто это сделал! Людвиг Арестархович?
14:19:16 23-02-2024
Вообще-то на земле идёт Мировая Миграционная Война!!! Со всеми атрибутами войны, со своими противниками, штабами, картами, оружием в виде мигрантов, соответственно и с определенными целями!.. Если кто-то этого не понимает, посмотрите на Мировые новости о миграции в других странах... Трамп строил стену с Мексикой от чего поток "беженцев" только увеличился!.. Италия, Франция... Заполонили "беженцы"... Приплывающие "на лодках", а на самом деле перевозимые кораблями и самолётами за огромные деньги...! Не бойтесь, опубликуйте этот мой комментарий. Вся информация в сети в свободном доступе.
14:23:36 23-02-2024
может наоборот?
15:24:22 23-02-2024
Ага, подумают некоторые, нужно понижать благосостояние, образование не для девочек, например, что б рожали .
16:57:25 23-02-2024
Гость (15:24:22 23-02-2024) Ага, подумают некоторые, нужно понижать благосостояние, обра... Зная нашу власть, так и будет. А когда будут спрашивать, а че это мы стали хуже жить, ответ будет - таков путь.
15:32:25 23-02-2024
Рождаемость в основном зависит от цен товарооборота ,цены это психологический фактор на психику человека рожать или не рожать , для сверки достаточно на год два снизить цены на ЖКХ 50% на основные продукты питания хлеб молоко мясо на 40% и одежду на 40% и результат не заставит себя ждать надо внедрять такие методы по регионам и в стране , благосостоятельные рожали и будут рожать и их в России 50% и 50% не благосостоятельных не будут рожать из за страха цен по жизни , результат очевиден и миграция Азии здесь не поможет только усугубит межнациональный конфликт в России ..
15:59:57 23-02-2024
Гражданин РФ . (15:32:25 23-02-2024) Рождаемость в основном зависит от цен товарооборота ,цены эт... «Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся» - благосостояние это, конечно, прекрасно и замечательно. Только вот когда человек не может планировать ничего далее чем на условный месяц, потому что через этот условный месяц может случиться что угодно, то размножаться в таких условиях - такое себе занятие. Все, у кого это мероприятие не горит, отложат.
16:28:45 23-02-2024
Гость (15:59:57 23-02-2024) «Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся» - б... Единичные случаи , но не для всех , единичные так трактуются (В семье не без урода) да и еще есть народная мудрость ,,Хорошему танцору мешают я-ца,, у меня 6 детей от двух жен я рожден в Социализме в те времена когда работал нужный закон для поднятия демографии так как Сталин дал такой приказ и он работал этот приказ закон до 1985 года пока не пришли к Власти мошенники прихватизаторы мошенники и по сей день страна гребет не в вертикаль а по горизонтали вниз так легче Власти ..
16:19:58 23-02-2024
Гражданин РФ . (15:32:25 23-02-2024) Рождаемость в основном зависит от цен товарооборота ,цены эт... Нет. Рождаемость вовсе не зависит ни от каких цен «товарооборота». Во первых это само по себе не научное, не правильное словосочетание. Я понял смысл вашей писули - типа дайте денег и народа будет много. Нет. Не будет. Россия в этом отношении вполне европейская страна. И тенденции одинаковые. Есть признанный в мире «индекс рождаемости» - то есть количество людей, замещающий прежних. Условно двое должны родить двоих детей, чтобы не уменьшить количество живущих, ибо эти двое взрослых смертны. Как и все мы. Так вот вам раскадровка по этому индексу в разрезе стран - чем богаче страна, тем меньшая рождаемость: самая большая в Нигере - 7,6. Самая маленькая в Норвегии и Швейцарии - 0,4. Это красноречивее всех других аргументов.
16:41:55 23-02-2024
Гость (16:19:58 23-02-2024) Нет. Рождаемость вовсе не зависит ни от каких цен «товарообо... Нам Запад и США не нужен и буржуазные подсчеты ваши кто и где сколько рожают это голос интеллигенции из угла присяжных издающих вой что вы тоже люди , это мой взгляд на ваш ответ комментарий ,я рожденный в трудовой Советской семье где отец участник ВОВ и работавший всю жизнь пом буром на нефти вышке и мать Ветеран труда и ВОВ работавшая в обвалке на мясокомбинате (обвалка это туши скота мяса ворочила на себя и ножом отделяла кость от мяса ) для народа СССР ,как то так ..
17:00:13 23-02-2024
Гость (16:19:58 23-02-2024) Нет. Рождаемость вовсе не зависит ни от каких цен «товарообо... Все правильно. А теперь наложим на это еще падение уровня жизни, неуверенность в завтрашнем дне да плюс отток мужчин детородного возраста самизнаетекуда, и получим сегодняшнюю демографическую картину. Маслом.
18:12:31 23-02-2024
Гость (16:19:58 23-02-2024) Нет. Рождаемость вовсе не зависит ни от каких цен «товарообо... Коэффициенты изменения численности населения Швейцарии для 2024 года: Рождаемость: в среднем 253 ребёнка в день Смертность: в среднем 201 человек в день. Швейцария/Коэффициент рождаемости
1,46 рожд. на женщину (2020 г.) А теперь сравните выживаемость младенцев и среднюю продолжительность жизни в Нигере и в Швейцарии.
20:31:30 23-02-2024
зачем вранье писать (18:12:31 23-02-2024) Коэффициенты изменения численности населения Швейцарии для 2... Зачем ты мне эти цифры приводишь? Просто посмотри коэффициент рождаемости. Да даже ООНовский можно взять. Зачем мне выживаемость младенцев и прочая история? В Швейцарии пара взрослых людей после себя оставляет 0,4 человека, то есть минус 1,6 от общего числа. Вот и вся история. Убыль населения колоссальная в странах Запада.
15:46:56 23-02-2024
Какое повышение благосостояния? Нужно давать бесплатное жилье по социальному найму семьям с детьми и сразу начнут рожать детей .
16:15:41 23-02-2024
После ВОВ 1941-45 год рождаемость зашкаливала по Союзу в России так как Сталин и руководство страны было мудрое и умное отменили талоны цены начали снижать и снижать и процесс пошел по увеличению рождаемости и граждане начали рожать по четыре пять детей я сам из той партии рожденных нас было 4 ребенка ,да и Путин от туда от Сталинской реформы и чего это он сейчас какую то пургу гонит в народ благосостоятельные, богатые от жиру бесятся ,вся беда в ценах растущих ежедневно и какая женщина рожать будет сам то Путин не подумал об этом что за него простые граждане думают по проблеме демографии в России ..
16:43:09 23-02-2024
какая нелепость. сейчас не живешь а выживаешь. цены бешеные и постоянно растут. точно не до рождения детей. самим бы выжить
17:22:29 23-02-2024
Это как ляпнуть на всю страну 17 тыс в месяц - это средний класс ( интервью 20 вопросов ВВП). Так и здесь - главное ляпнуть уверенно, а то народ то не знает, что летом ЖКХ подорожает. ГСМ после выборов то же известно на сколько вверх уйдет! Про обесценивание рубля после выборов так же не знаем не ведаем! Когда в стране дальше чем на месяц жизни , от ЗП до ЗП запланировать ничего нельзя, лишенным пенсий 40+ кто тащил и тащит всю экономику сегодня.... Конечно осталось смотреть на поколение 2000 х , которые и по миру , и по льготным ипотекам и везде пролезли, но не рожают отчего то! Наверное 17 тыс в месяц средний класс все же. Да самокатики с кэшбэк ом , а знания и навыки не нужны. Программы все написаны , все само , и деторождаемость осталось заложить в цифровой концлагерь!
17:30:54 23-02-2024
Жилье бесплатное. Тарифы ЖКХ не больше 2-5 % от ЗП. Бензин доступный , цены и качества продуктов питания на контроль жесточайший государством . Пивнушки и алкомаркеты вынести за пределы города километров за 100. Бесплатные кружки, секции, бассейны. Доступные доктора и скорая по первому вызову! Хватит, наигрались в этот капитализьмь! Без социализма нет будущего , а желающие капитализма - пусть повторят эмиграцию 1917 г. Там они нужные и незаменимые люди. Как впрочем и здесь, только больные люди будут скапливать деньги , отбирая их у нуждающихся! При этом эти деньги ими, их трудом не заработаны! Всего лишь перераспределили чужой результат труда. При этом пафоса и самозначимости через край!
19:27:22 23-02-2024
Гость (17:30:54 23-02-2024) Жилье бесплатное. Тарифы ЖКХ не больше 2-5 % от ЗП. Бензин д... а вам на грудь заранее не помочиться, что бы морем пахло? или пятки консервной банкой почесать? иначе не пойму почему так мало хотелок написали...
21:18:54 23-02-2024
Гость (19:27:22 23-02-2024) а вам на грудь заранее не помочиться, что бы морем пахло? ил... Вам, видимо, уже помочились, причем не только на грудь...
21:36:14 23-02-2024
Гость (19:27:22 23-02-2024) а вам на грудь заранее не помочиться, что бы морем пахло? ил... Красиво)
08:56:00 24-02-2024
Гость (17:30:54 23-02-2024) Жилье бесплатное. Тарифы ЖКХ не больше 2-5 % от ЗП. Бензин д... а каждой бабе по мужику, а Вам троих
17:45:03 23-02-2024
Для большой семьи нужны большие квартиры. А такие квартиры могут иметь только олигархи
21:38:25 23-02-2024
Гость (17:45:03 23-02-2024) Для большой семьи нужны большие квартиры. А такие квартиры м... У меня в конторе у простого менеджера квартира 110 квадратов, район новой Ленты. 4 человека в семье. Это большая квартира для вас или нет?
20:47:48 24-02-2024
Гость (21:38:25 23-02-2024) У меня в конторе у простого менеджера квартира 110 квадратов... ... не мешки ворочать.
05:46:42 24-02-2024
Гость (17:45:03 23-02-2024) Для большой семьи нужны большие квартиры. А такие квартиры м... А сколько квадратных метров должно быть в квартире, чтобы вы хозяина олигархом считали?
03:22:09 24-02-2024
Он прав, это одна из причин. Женщины учатся, строят карьеру. Еще люди стали менее традиционны. Зачем жениться, открытые отношения, независимые матери одиночки. Еще дети не вписываются в парадигму капитализма: дети - это расходы, а жить хочется для себя, общество потребителей. В Европе детство до 35-40 лет. Думаю все же в России первостепенная причина это конские расходы на всякие пюрешки, памперсы, одежку и не все могут обеспечить семью при одном работающем родителе.
09:51:09 24-02-2024
мазай (03:22:09 24-02-2024) Он прав, это одна из причин. Женщины учатся, строят карьеру.... абсолютно с вами согласна.
08:18:54 24-02-2024
Бред
09:23:38 24-02-2024
И откуда только его 82% населения поддерживает???? Разве только что мигранты, которым с барс кого плеча с наших налогов выплаты и пособия. Завезли заразу, а своих уничтожают непомерными ценами, низкими зарплатами, и вот такой вот ахинеей
10:12:18 24-02-2024
Гость (09:23:38 24-02-2024) И откуда только его 82% населения поддерживает???? Разве тол... я не знаю ни одного мигранта, но все мои знакомые поддерживают Путина, за исключением пары-тройки идейных коммунистов. но и те, во время СВО, пойдут голосовать за него, тк понимают, чем может обернуться сейчас смена власти.
09:25:29 24-02-2024
А зачем вообще эту рождаемость повышать, нас и так дохрена. Мы где все поместимся то? И откуда ресурсы брать? Все и так првырубили, пора копали засрали, что аж климат меняется
10:38:29 24-02-2024
Это была шутка.
14:44:22 24-02-2024
Гость (10:38:29 24-02-2024) Это была шутка.... к сожалению нет...
13:10:13 24-02-2024
Планета земля может прокормить до 200 млрд. чел. Проблема в другом! - Как кучке богатеев контролировать такую массу людей!!!???
21:26:23 27-02-2024
Вот за кого я точно голосовать не буду