В Алтайском крае продолжает снижаться рождаемость

Всего за 2023 год в регионе родилось 16,6 тысячи детей

22 января 2024, 22:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 2023 год родилось 16,6 тысячи детей – это меньше чем год назад примерно на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Из новорожденных 8,6 тысячи мальчиков и чуть больше 8 тысяч девочек. 12,6 тысячи женщин родили до 35 лет, после 35 лет – 3,9 тысячи.

Напомним, что в 2022 году в Алтайском крае родилось 17,5 тысячи детей. Показатель продолжает падать не первый год, поскольку в 2021 году на свет появилось 18,9 тысячи детей.

Отметим, что такая тенденция характерна не только для Алтая, но и для Сибири и России в целом.