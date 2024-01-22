В Алтайском крае продолжает снижаться рождаемость
Всего за 2023 год в регионе родилось 16,6 тысячи детей
22 января 2024, 22:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 2023 год родилось 16,6 тысячи детей – это меньше чем год назад примерно на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Из новорожденных 8,6 тысячи мальчиков и чуть больше 8 тысяч девочек. 12,6 тысячи женщин родили до 35 лет, после 35 лет – 3,9 тысячи.
Напомним, что в 2022 году в Алтайском крае родилось 17,5 тысячи детей. Показатель продолжает падать не первый год, поскольку в 2021 году на свет появилось 18,9 тысячи детей.
Отметим, что такая тенденция характерна не только для Алтая, но и для Сибири и России в целом.
23:58:58 22-01-2024
Удивительно прям.
00:17:58 23-01-2024
А когда условия то для роста рождаемости в регионе созданы будут? Что за констатация фактов?
05:32:51 23-01-2024
Жить становится лучше и веселей!
08:25:36 23-01-2024
А почему? вон таджички прям все кругом глубоко беременные наверное весь план выполняют
08:26:59 23-01-2024
Не рожают, потому что жить негде, ипотеку не взять по таким ставкам, цена на съем огромная на квартиры. Отсутствие жил площади основная причина. Эту проблему нужно решать, в куда рожать в одношки или в девушки малогобаритные?
10:44:09 23-01-2024
Гость (08:26:59 23-01-2024) Не рожают, потому что жить негде, ипотеку не взять по таким ... Не рожают потому, что бабам охота отдыхать на Мальдивах и прочих турциях
09:33:04 23-01-2024
В таком темпе нашим детям пора начинать учить Коран. Они будут жить уже совсем в другой РФ. Всё благодаря вот этим товарищам в пиджаках и галстуках, которые только о России и думают
09:57:08 23-01-2024
А как детей планировать при таких ценах на яйца, рис и гречку
10:29:42 23-01-2024
надо еще немножко подождать. лет 20-30
16:51:03 23-01-2024
гость (10:29:42 23-01-2024) надо еще немножко подождать. лет 20-30... Не согласен. Хватит и 5-7 лет, но будет поздно. Точнее уже поздно.
21:47:18 26-01-2024
гость (10:29:42 23-01-2024) надо еще немножко подождать. лет 20-30... Какой критерий для ожидания. Взойдет в Москве новое солнце?
11:17:28 23-01-2024
Дети рожденный 2000-2003 - им по 20 лет, видят "стабильность", она одна Путин и стабильный рост цен на всё....
11:26:38 23-01-2024
Гость (11:17:28 23-01-2024) Дети рожденный 2000-2003 - им по 20 лет, видят "стабильность... В СССР была стабильность и бесплатные квартиры, но рожали всё равно по 1 - 2 ребёнка. В моём классе только в семье одной девочки было 3 детей, у остальных по 1 редко у кого по 2. Так, что это не причина
11:47:17 23-01-2024
Гость (11:26:38 23-01-2024) В СССР была стабильность и бесплатные квартиры, но рожа... А почему это так было?Да,квартиры давали ,но с великим трудом.Но ещё был гнёт эксплуатации,когда ты ,ради выполнения плана,вынужден пахать ,прихватывая выходные ,а получали ,далеко не великие зарплаты.Так что условия были тоже не ахти для простого народа,тоже надо было выживать.Вот поэтому и тормозилась рождаемость.Как не крути ,всё упирается в условия и уровень жизни.
17:39:19 23-01-2024
Афиноген (11:47:17 23-01-2024) А почему это так было?Да,квартиры давали ,но с великим трудо... Многие в СССР долго жили с родителями на головах друг у друга, свои квартиры получали в основном лет в 30, тогда это уже был возраст не для родов. Если бы в то время в 20 лет каждому отдельное жильё, то нарожали бы значительно больше. Ещё пропагандировали лозунг "нечего плодить нищету", к многодетным относились не очень...Ну как бы они социально не состоялись, поэтому рожают и рожают.
11:59:38 23-01-2024
Гость (11:26:38 23-01-2024) В СССР была стабильность и бесплатные квартиры, но рожа... я была третьим ребенком в семье и в моем классе при СССР как раз было по минимум 2-3 ребенка и 3 одноклассников из больших семей, там им государство по 3 комнатной квартире выдало в новых панельных домах, а на предприятиях родителей профсоюз всякие путевки бесплатно давал, как многодетным. Так что не надо ля-ля, что в СССР тоже мало рожали. А кто сейчас то будет рожать? чтобы попасть в категорию нищих? без жилья своего, непонятно, что с работой будет через полгода и т.д. тут хоть самим бы выжить.
11:59:50 23-01-2024
Люди просто стали видеть жизнь - как живут обеспеченные 20% населения. И понимают, что если родят детей, то скатятся в нищету, и шансов выйти в эти 20% не будет. Простой пример. Самая частая ЗП женщины - 25 т.р. Мужчины - 45 т.р. Допустим, у них есть жилье в наследство от родителей/бабушек (самый частый случай). Если они создали семью, то могу позволить себе на семейный бюджет в 70 т.р. даже планировать отдых на мое раз в год, нормально питаться, учиться и строить карьеру. Как только появится ребенок, то это сразу всё испаряется. Жена в декрете, ничего не делает. Муж работает на износ. Денег, времени будет не хватать. Здоровье, как и перспективы улетучиваются. Ну и кому это нужно?
20:31:55 26-01-2024
Андрей (11:59:50 23-01-2024) Люди просто стали видеть жизнь - как живут обеспеченные 20% ... жена в декрете ничего не делает? Уверенны? Может из-за такого отношения женщины не хотят рожать?
13:01:24 23-01-2024
Жена в декрете, ничего не делает.- Фееричное высказывание. хотите в декрет?
14:13:26 23-01-2024
Гость (13:01:24 23-01-2024) Жена в декрете, ничего не делает.- Фееричное высказывание.... Имеется ввиду, что денег не зарабатывает. Карьеру не строит.
19:30:38 26-01-2024
Может быть всё таки это рост отрицательный. И что было в 1914, давайте сравним? То то же