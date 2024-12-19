Путин: сельское хозяйство развивается на фоне нехватки специалистов

Президент оценил развитие сельского хозяйства на фоне дефицита кадров

19 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин на прямой линии отметил, что сельское хозяйство развивается высокими темпами, и за последние годы произошел значительный рост в экспортных поставках.

В 2023 году Россия поставила на экспорт 66 миллионов тонн зерновых, что в два раза больше по сравнению с 1986 годом.

Несмотря на успехи отрасли, сохраняется проблема нехватки кадров на селе. Власти признают существующие социальные вопросы, однако главной задачей остается повышение уровня доходов в сельских районах.

"Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошими темпами: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа в сельском хозяйстве становится более привлекательной и требует высококвалифицированных специалистов.

Путин также добавил, что государство предпринимает меры для привлечения молодежи, а производители должны активно участвовать в решении этой проблемы.