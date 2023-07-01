Путин созвонился с президентом Абхазии
Аслан Бжания выразил полную поддержку действиям РФ по защите законности и порядка
01 июля 2023, 18:30, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, сообщили в Кремле.
Главы государств обсудили двусторонние вопросы, включая социально-экономическое развитие Абхазии.
Также в ходе беседы Бжания выразил полную поддержку действиям РФ по защите законности и порядка.
Ранее Путин прокомментировал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", который случился 23-24 июня.
20:29:23 01-07-2023
А больше трубку ни кто не поднимает ? У всех определитель номера?