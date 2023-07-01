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Путин созвонился с президентом Абхазии

Аслан Бжания выразил полную поддержку действиям РФ по защите законности и порядка

01 июля 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, сообщили в Кремле.

Главы государств обсудили двусторонние вопросы, включая социально-экономическое развитие Абхазии.

Также в ходе беседы Бжания выразил полную поддержку действиям РФ по защите законности и порядка.

Ранее Путин прокомментировал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", который случился 23-24 июня.

Комментарии 1

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Гость

20:29:23 01-07-2023

А больше трубку ни кто не поднимает ? У всех определитель номера?

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