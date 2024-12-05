НОВОСТИПолитика

Путин утвердил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

На территории Республики Беларусь установят российское ядерное оружие

05 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Белорусский флаг / Фото: pxhere.cm
Белорусский флаг / Фото: pxhere.cm

Президент России Владимир Путин поручил подписать договор с Белорусиией о гарантиях безопасности. Документ опубликован на сайте правовых актов.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", – написано в распоряжении.

Российский лидер наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", – сказано в документе.

Замглавы МИД Беларуси Игорь Назарук сообщил, что президенты Путин и Лукашенко 6 декабря обсудят проекты документов по безопасности, которые включают новые гарантии. Лидеры стран пересмотрели подходы к ядерному оружию в свете современных технологий.

Кроме того, в новом документе будет закреплено решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

"Говорите по-немецки". Путин остроумно ответил гостю из Германии

Президент обратил внимание на важность суверенитета
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин международные отношения Александр Лукашенко

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров