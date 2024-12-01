Путин утвердил федеральный бюджет на 2025 год

Согласно документу, инфляция в новом году прогнозируется на уровне 4,5%

01 декабря 2024, 12:21, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2025 год. Документ опубликован на портале правовых актов.

Из него следует, что в новом году прогнозируются доходы федерального бюджета в размере 40,296 трлн рублей.

Рост ВВП ожидается на 2,5% – до 214,575 трлн рублей.

Также запланировано, что верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2026-го составит 29,385 трлн, а инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%.

По прогнозу на начало 2025 года, объем Фонда национального благосостояния составит 11,055 трлн руб.

В конце ноября в Алтайском крае также приняли бюджет на следующий год. В казне региона будет чуть больше 180 млрд рублей.