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Путин утвердил федеральный бюджет на 2025 год

Согласно документу, инфляция в новом году прогнозируется на уровне 4,5%

01 декабря 2024, 12:21, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2025 год. Документ опубликован на портале правовых актов.

Из него следует, что в новом году прогнозируются доходы федерального бюджета в размере 40,296 трлн рублей.

Рост ВВП ожидается на 2,5% – до 214,575 трлн рублей.

Также запланировано, что верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2026-го составит 29,385 трлн, а инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%.

По прогнозу на начало 2025 года, объем Фонда национального благосостояния составит 11,055 трлн руб.

В конце ноября в Алтайском крае также приняли бюджет на следующий год. В казне региона будет чуть больше 180 млрд рублей.

Экономика Владимир Путин

Комментарии 5

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Гость из будущего

14:22:18 01-12-2024

"инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%"

🤣🤣🤣
Ведь нам всем известно, что ключевая ставка и инфляция не связаны друг с другом никоим образом

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Гость

16:51:37 01-12-2024

45% более реальная цифра.

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Гость

19:02:01 01-12-2024

инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%----пилюльки выпишете господам хорошим

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Гость

08:58:43 02-12-2024

От обстановки будет зависеть

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Гость

09:11:20 02-12-2024

Почему в правительстве не хотят исправить нашу конституцию в пользу народа? Уже с 93 года? Глядишь, и жить стало бы веселее.

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