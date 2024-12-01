Путин утвердил федеральный бюджет на 2025 год
Согласно документу, инфляция в новом году прогнозируется на уровне 4,5%
01 декабря 2024, 12:21, ИА Амител
Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2025 год. Документ опубликован на портале правовых актов.
Из него следует, что в новом году прогнозируются доходы федерального бюджета в размере 40,296 трлн рублей.
Рост ВВП ожидается на 2,5% – до 214,575 трлн рублей.
Также запланировано, что верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2026-го составит 29,385 трлн, а инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%.
По прогнозу на начало 2025 года, объем Фонда национального благосостояния составит 11,055 трлн руб.
В конце ноября в Алтайском крае также приняли бюджет на следующий год. В казне региона будет чуть больше 180 млрд рублей.
14:22:18 01-12-2024
"инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%"
🤣🤣🤣
Ведь нам всем известно, что ключевая ставка и инфляция не связаны друг с другом никоим образом
16:51:37 01-12-2024
45% более реальная цифра.
19:02:01 01-12-2024
инфляция в 2025-м будет на уровне 4,5%----пилюльки выпишете господам хорошим
08:58:43 02-12-2024
От обстановки будет зависеть
09:11:20 02-12-2024
Почему в правительстве не хотят исправить нашу конституцию в пользу народа? Уже с 93 года? Глядишь, и жить стало бы веселее.