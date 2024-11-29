Хочется больше, но нет. Алтайские депутаты приняли бюджет на 2025 год не без споров

Большинство депутатов уверены: в сегодняшних условиях лучше распределить деньги все равно не получилось бы

29 ноября 2024, 11:30, Александра Черданцева

Рассмотрение бюджета в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае приняли бюджет на следующий год в окончательном чтении. Но перед рассмотрением депутаты вернулись к основным параметрам, которые благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета выросли на 13 млрд рублей. В целом депутаты оценили бюджет весьма позитивно, отмечая, что хотелось бы больше, да возможностей пока нет.

Сколько заработаем?

Проект краевого бюджета депутатам традиционно представил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. Он рассказал, что в следующем году в казне будет чуть более 180 млрд рублей.

Основную часть этих денег регион заработает самостоятельно за счет налоговых и неналоговых поступлений – 112 млрд рублей. Самое весомое наполнение дадут:

налог на доходы физических лиц – 39 млрд рублей;

налог на прибыль организаций – 25 млрд рублей;

акцизы – 24 млрд рублей.

Остальные 68 млрд – трансферты из федерального бюджета.

На что потратим?

Расходы, по словам главы алтайского Минфина, составят 192 млрд рублей. Соответственно, дефицит будет на уровне 12 млрд рублей. Главная строка трат – социальная сфера (67% от бюджета, или 129 млрд рублей).

"Это содержание бюджетных учреждений, выплата зарплаты работникам бюджетной сферы, социальная поддержка граждан отдельных категорий. Причем и заработная плата, и меры социальной поддержки проиндексированы", – уточнил председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Деньги из федерального бюджета – целевые, их направят строго на те направления, что установлены российским правительством. А именно: ремонт дорог, ежемесячное вознаграждение за классное руководство, модернизация первичного звена здравоохранения, бесплатное горячее питание для детей, модернизация школ и ряд других направлений.

Алтайский край, в свою очередь, поможет деньгами муниципалитетам. В 2025 году города и районы получат 62 млрд рублей.

В казне заложены деньги на индексацию зарплат бюджетникам: на 13,2% – с 1 января 2025 года врачам, педагогам и другим "указным" категориям, на 4,5% – с 1 октября остальным бюджетникам.

"Бюджет сбалансирован по доходам и расходам, позволяет обеспечить участие края в национальных и федеральных проектах, дает возможность для развития бизнеса, предусматривает индексацию заработной платы, финансовую поддержку муниципальных образований, соответствует действующему законодательству", – заявил Данил Ситников.

Почему одни депутаты поддержали бюджет, а другие – нет?

Главный аргумент всех пяти фракций АКЗС при голосовании за бюджет – учет поправок, которые эти фракции предложили. По словам спикера парламента Александра Романенко, комитеты, фракции, Общественная палата, омбудсмен подали 162 инициативы по дополнению бюджета на 20 млрд рублей. 137 из них (на 17 млрд рублей) разработчики приняли: поддержка муниципалитетов и местных инициатив, увеличение средств на заработную плату бюджетников, дорожную отрасль, краевую адресную инвестпрограмму и другое.

"Это говорит о большой вовлеченности парламентариев в работу по формированию бюджета и эффективное сотрудничество с разработчиками закона – Министерством финансов Алтайского края", – подчеркнул Александр Романенко.

Единоросс Романенко и остальные члены фракции ЕР главный финансовый документ поддержали. Глава депутатского объединения в парламенте Сергей Приб заявил, что, конечно, остались сферы, где нужно закладывать больше денег, чтобы повысить уровень жизни людей. В этом ЕР солидарна с оппозицией. Но идет СВО, на военно-промышленный комплекс выделяют рекордные средства. И в этих условиях регион все равно продолжает вкладывать в свое развитие: в модернизацию медицины, образование. Да, вопросов тоже много: надо активнее развивать спорт, инфраструктуру, общественный транспорт. Произошедший в 2024-м рост экономики может замедлиться в 2025-м из-за ставок по вкладам, все нарастающего кадрового голода и налоговой нагрузки, опасается Приб. Однако бюджет выверенный и социально ориентированный, его надо принимать, уверен депутат.

Сергей Приб / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А один из старейших депутатов парламента от ЕР, известный врач Александр Лазарев призвал оппозицию не раскачивать лодку в такое сложное время.

"Я 32-й раз принимаю участие в обсуждении бюджета края. И не помню ни одного года, когда все происходило спокойно, без эмоций. Проблемы есть, всегда было много, но мы поступательно движемся вперед и достаточно значительными шагами. Нынешний бюджет как никогда сбалансирован по всем направлениям. И нельзя выдергивать какие-то отдельные направления, потому что это нарушит балансировку", – подчеркнул Лазарев.

За проект выступила и фракция ЛДПР. Ее руководитель в АКЗС Владимир Семенов отметил долгожданный рост трат на спорт, о чем партия говорит уже не первый созыв. А также проект поддержки местных инициатив и семей-долгожителей.

"ЛДПР – оппозиционная партия. Если бы у нас была возможность реализовать все наши инициативы, бюджет края был бы намного лучше, мы точно смогли бы увеличить доходы и потратить их более эффективно. И за каждый неправильно потраченный или не потраченный рубль мы бы жестко спросили со всех. А не так, как это происходит сейчас. Но вот все эти "бы" <...>. У фракции нет оснований голосовать против или воздержаться при принятии бюджета", – отметил Семенов.

Владимир Семенов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не было таких оснований и у "Справедливой России", всегда называющей себя конструктивной оппозицией. Глава фракции Александр Молотов оценил рост доходов и расходов в сравнении с планом прошлого года и принятым в первом чтении документом. А также учтенные, пусть и не все, поправки от социалистов. Это дополнительные средства на проект формирования комфортной городской среды, объем дотаций на сбалансированность местных бюджетов, лекарства для льготников, водоснабжение населения и другое.

"В сложнейшей экономической ситуации, связанной с беспрецедентным санкционным давлением на российскую экономику, а также денежно-кредитной политикой Банка России сверстать бюджет региона намного лучше, чем это сделали разработчики краевого бюджета, вряд ли бы получилось. Бюджеты других регионов не только не выросли, а, наоборот, сокращаются", – подчеркнул Молотов.

В коммунистических рядах позиции по традиции разделились. Малые коммунисты – "Коммунисты России" – голосовали "за". По словам главы фракции Сергея Матасова, из 15 поправок КР учли сразу десять: закупка автобусов для школ, поддержка местных инициатив, культура и другое. Но он выразил огорчение, что слишком мало дали на индексацию стипендий и совсем ничего – на памятник Иосифу Сталину.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы бюджет Алтайского края был в два или три раза больше. Например, как вот у наших друзей из Казани. Но при этом большинство наших поправок, так или иначе, поддержали, поэтому и мы поддержим краевой бюджет", – заявил Матасов.

КПРФ же почти полным составом – 17 человек – от голосования воздержалась. Позицию партии пояснил Антон Арцибашев. И начал с критики роста расходов на чиновников и дорожное хозяйство ("несмотря на уголовные события, которые происходят в этой отрасли"). А вот на нормальные доплаты фельдшерам и водителям скорой помощи денег не нашлось, а это в итоге убивает село, заявил депутат.

"Во все времена было опасно, когда власть теряла связь с реальностью, становилась неадекватной. Сколько мы уже прошли моментов, когда власть брала инициативу оппозиции, переписывала, перехватывала и выдавала за свою. КПРФ поддерживать такой бюджет не будет", – добавил Арцибашев. Антон Арцибашев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но самое эмоциональное выступление было у бывшей коммунистки, а ныне свободного депутата Елены Хрусталевой. Она, как медик, раскритиковала бывших сторонников из КПРФ за политический пиар на фоне выплат работникам скорой помощи и якобы убийства медицины. Да, денег на это пока немного, но все же сфера поддерживается, и очень существенно. Власти знают об этой проблеме и решат ее, когда появится возможность, уверена Хрусталева.

"Но это не удовлетворяет ораторов из фракции КПРФ, и они с упорством, достойным лучшего применения, продолжают муссировать эту тему не только на парламентских площадках, но и настраивают население, выдавая себя за справедливость. Уверена, что в основе этой борьбы лежит не желание решить проблему, а, скорее всего, личный пиар и желание дестабилизировать обстановку в это непростое время", – заявила она.

Напомним, что в первом чтении расклад был таким же. "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и "Коммунисты России" проект бюджета поддержали. А депутаты КПРФ от голосования воздержались. Но и тогда, и теперь голосов для принятия документа хватило.