В Госдуме рассказали, кто виноват в падении рубля

Депутат Михаил Матвеев считает, что снижение курса российской валюты спровоцировали мигранты

01 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В падении рубля виноваты мигранты, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его мнению, это произошло из-за того, что "миллионы мигрантов" выводят заработанные в РФ деньги к себе на родину.

"Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса. Добавим к этому, что практически все так называемые "дружественные" страны СНГ ввели санкции против российских банков и карт "Мир", то есть рублевые переводы в эти страны из России затруднены. Поэтому мигранты скупают валюту наличными и вывозят из страны", – написал Матвеев в телеграм-канале.

В Центробанке ранее заявили, что падение курса рубля возникло из-за санкций и адаптации бизнеса. А президент России Владимир Путин связывал это с ростом инфляции, ценами на нефть и другими факторами.

Отметим, что депутат Матвеев и ранее неодобрительно высказывался о мигрантах. Например, в мае он предлагал им "дать пинка".