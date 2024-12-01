В Госдуме рассказали, кто виноват в падении рубля
Депутат Михаил Матвеев считает, что снижение курса российской валюты спровоцировали мигранты
01 декабря 2024, 08:35, ИА Амител
В падении рубля виноваты мигранты, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его мнению, это произошло из-за того, что "миллионы мигрантов" выводят заработанные в РФ деньги к себе на родину.
"Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса. Добавим к этому, что практически все так называемые "дружественные" страны СНГ ввели санкции против российских банков и карт "Мир", то есть рублевые переводы в эти страны из России затруднены. Поэтому мигранты скупают валюту наличными и вывозят из страны", – написал Матвеев в телеграм-канале.
В Центробанке ранее заявили, что падение курса рубля возникло из-за санкций и адаптации бизнеса. А президент России Владимир Путин связывал это с ростом инфляции, ценами на нефть и другими факторами.
Отметим, что депутат Матвеев и ранее неодобрительно высказывался о мигрантах. Например, в мае он предлагал им "дать пинка".
08:41:55 01-12-2024
Не продавайте валюту мигрантам. Кто им продает валюту? Мы что ли? Вы и продаете. У нас ни валюты ни рублей нету...
09:00:30 01-12-2024
Не курс, проводимый властью, а мигранты, так и запишем.
09:01:35 01-12-2024
Удивительно что не хохлы
12:28:04 01-12-2024
Гость (09:01:35 01-12-2024) Удивительно что не хохлы ... это в следующей новости напишут
09:03:49 01-12-2024
Причин куча, но виноваты мигранты. Так и запишем
09:04:38 01-12-2024
Вот и нашли виноватых
А что там газ и нефть за рубли скоро начнем пробовать недружественным?
10:52:49 01-12-2024
Гость (09:04:38 01-12-2024) Вот и нашли виноватыхА что там газ и нефть за рубли скор... Углеводороды и так продают я за рубли. Через счета в Газпромбанке. Если не в курсе, то покури матчасть.
19:15:50 01-12-2024
Гость (10:52:49 01-12-2024) Углеводороды и так продают я за рубли. Через счета в Газпром... укурился, видимо, матчасти, болезный. Газпрос - ФСЕ. А курс вырос после
19:27:03 01-12-2024
Гость (19:15:50 01-12-2024) укурился, видимо, матчасти, болезный. Газпрос - ФСЕ. А курс... Укурился… ну, твой интеллект не скрыть, я просто восхищен. Санкции против Газпрома введены 21 ноября. Запрет на расчеты вводится с 20 декабря. До этого момента все платежи легитимны. Есть еще исключения - до июня 2025 года. И отдельно: эти санкции относятся только к юрлицам из американской юрисдикции и только если расчеты велись в долларах. При расчетах в любой другой валюте эти санкции ничтожны. А теперь давай вернемся к твоему вопросу про накурку: ну и кто из нас прикурил? Посмотри на себя в зеркало. Поплачь.
09:20:04 01-12-2024
так мигранты из за этого курса уже свалили работать в другие страны, тк им не выгодно, а валюту до сих пор скупают? ну ок, раз депутат объяснил, значит так и есть.
09:49:23 01-12-2024
Сомнительно, когда можно вывезти наличные рубли и поменять по более выгодному курсу.
10:01:40 01-12-2024
Да, наверное тоже мигранты ещё виноваты в том, что летом 1998 года доллар стоил 6 руб., а сейчас даже не 106, а больше. Инфляция за 26 лет?! А почему тогда не в обратную сторону? Один доллар по 30 копеек.
10:53:52 01-12-2024
Гость (10:01:40 01-12-2024) Да, наверное тоже мигранты ещё виноваты в том, что летом 199... В том же 1998 году за одну ночь доллар с 6 рублей вырос до 26. Будешь Ельцина спрашивать о причинах?
13:53:25 01-12-2024
Гость (10:53:52 01-12-2024) В том же 1998 году за одну ночь доллар с 6 рублей вырос до 2... Раз такой смышлёный, назови дату этого дня. А то что-то недостоверно. Он в том году ни разу не доходил даже до 25
19:28:24 01-12-2024
Гость (13:53:25 01-12-2024) Раз такой смышлёный, назови дату этого дня. А то что-то недо... Август 1998 года. Пускай не 26, а 24, тут уже без разницы, рост в 400% за сутки.
00:26:30 02-12-2024
Гость (19:28:24 01-12-2024) Август 1998 года. Пускай не 26, а 24, тут уже без разницы, р... Просто найди и открой "динамика курса доллара август 1998" и будешь весьма удивлён. В августе был объявлен дефолт (неспособность государства по первому требованию рассчитаться по долгам с западными инвесторами и прочим долгам). Но не резко вырос курс доллара. Да, он подрос, но не резко. И потом снова падал.
14:29:23 01-12-2024
А я почему то считал что курс валют зависит от экономики страны,оказывается что курс зависит от мигрантов,только вот опять же не понятка,несколько лет назад на Европу был большой наплыв мигрантов и евро почему тогда не подешевело
19:47:26 01-12-2024
гость (14:29:23 01-12-2024) А я почему то считал что курс валют зависит от экономики стр... Ну они типа забирали их валюту, привозили домой и там спокойно тратили. А у нас не мог забрать наш рубль и у себя в стране потратить
14:52:19 01-12-2024
Вот оноткак
16:54:10 01-12-2024
Вот оно че, Михалыч, мигранты виноваты, а не необходимость наполнить бюджет дешевым рублем
20:05:54 01-12-2024
скажите это шейхам Дубая) у них 90% населения мигранты (тут, кстати, тоже бы поучиться как выстраивать работу с гастарбайтерами). У них дирхам стабилен.
22:45:12 01-12-2024
доллар не валюта!!!
доллар - это система манипуляции государствами и их правительствами!...
23:11:11 01-12-2024
Два вопроса - 1) Хотели найти и наказать спекулянтов валюты федерального уровня в конце 2014 года - нашли или еще нет?
2) Как может падать курс рубля при положительном внешнеторговом балансе? А у нас вроде положительное сальдо более 100 мрд зеленых.
P.S. В 2014 году в ЦБ РФ начала работать Набиуллина и в этом же году курс упал в 2 раза. Но это скорее всего просто совпадение....