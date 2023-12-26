Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца и "не жадничать"

Лукашенко отметил, что республика почти на 100% обеспечена яйцами своего производства

26 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС попросил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко поставить в РФ куриные яйца, пишет ТАСС.

Лукашенко отметил, что республика почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства, в том числе и куриными яйцами. При этом он посмотрел на Путина и улыбнулся.

"Поставьте нам немножко. Не жадничайте", – ответил президент России.

Напомним, 14 декабря во время ежегодной прямой линии Путин рассказал, когда в стране начнут снижаться цены на яйца.