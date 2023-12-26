Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца и "не жадничать"
Лукашенко отметил, что республика почти на 100% обеспечена яйцами своего производства
26 декабря 2023, 10:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС попросил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко поставить в РФ куриные яйца, пишет ТАСС.
Лукашенко отметил, что республика почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства, в том числе и куриными яйцами. При этом он посмотрел на Путина и улыбнулся.
"Поставьте нам немножко. Не жадничайте", – ответил президент России.
Напомним, 14 декабря во время ежегодной прямой линии Путин рассказал, когда в стране начнут снижаться цены на яйца.
10:33:32 26-12-2023
Да дурдом
10:43:00 26-12-2023
Людям денег на продукты питания не хватает, а что ещё делать, только и остаётся, что смеяться над этим.
10:47:10 26-12-2023
Кстати, Белоруссия поставляет куриные яйца в Россию постоянно и давно.
10:51:01 26-12-2023
Вот тебе и импортозамещение... Не можем даже яйцами себя обеспечить. Теперь Турция будет помогать. С чем боролись, как говорится...
12:01:25 26-12-2023
Позор. Беларусь может, а мы нет
16:21:11 26-12-2023
Гость (12:01:25 26-12-2023) Позор. Беларусь может, а мы нет... В Беларуси населения меньше, чем в Москве...
16:25:17 26-12-2023
Гость (16:21:11 26-12-2023) В Беларуси населения меньше, чем в Москве...... А в США еще больше. А больше всех в Китае. Это с яйцами вообще никак не связано. Если и связано, то не с куриными
12:03:20 26-12-2023
Надо бы серьезно спросить с Патрушева за этот провал в работе миньсельхоза и сделать оргвыводы ,а мы шутить продолжаем ,а малоимущим не до смеху .
14:11:34 26-12-2023
Гость (12:03:20 26-12-2023) Надо бы серьезно спросить с Патрушева за этот провал в работ... Какой ты смешной. Сам он с себя спросить должен? Или батя его?
12:04:23 26-12-2023
на саммите ЕАЭС --- как то про саммит негусто
12:18:33 26-12-2023
Может допустить Лукашенко до участия в выборах v?
13:36:41 26-12-2023
Небольшая страна,без особых богатств и ресурсов,а обеспечивает себя всем и вся.Ещё и экспортировать ухитряются.Вот вам и разница между плановой экономикой ,основанной на госсобственности ,и нашей ,частнособственнической ,подчинённой анархии рынка.
16:34:02 26-12-2023
Афиноген (13:36:41 26-12-2023) Небольшая страна,без особых богатств и ресурсов,а обеспечива... Сколько в этой белоруссии то народу? 9 200 000 всего народа, чего же не обеспечивать? Нет больших затрат на теплоносители, Летом климат тоже благоприятный для сельского хозяйства.
17:26:30 26-12-2023
Гость (16:34:02 26-12-2023) Сколько в этой белоруссии то народу? 9 200 000 всего народа,... сколько там Алтайского края с 2,3 млн человек,с летним климатом не хуже белорусского,вот только при том в Алтайском крае земель сельхоз назначения на порядок больше и не может себя обеспечить продуктами,парадокс однако
21:01:45 26-12-2023
гость (17:26:30 26-12-2023) сколько там Алтайского края с 2,3 млн человек,с летним клима... У нас рискованное земледелие, и не надо равнять с белоруссией наш край в этом плане.
08:52:59 27-12-2023
Гость (21:01:45 26-12-2023) У нас рискованное земледелие, и не надо равнять с белоруссие... Это ,отнюдь,не главная причина.Главная-грабительская политика частного производителя ,плюющего на интересы общества и нацеленного на личное обогащение.Отсутствие ,какого либо контроля за экономикой со стороны нынешнего правительства.Вот и результат.
11:12:41 27-12-2023
Гость (21:01:45 26-12-2023) У нас рискованное земледелие, и не надо равнять с белоруссие... Это просто отмазка,какой год подряд наши власти рапортуют о небывалых урожаях,хотите сказать что врут,а по земельки-у них кислая почва и кроме как рожь там не чего не растет
17:28:15 26-12-2023
Гость (16:34:02 26-12-2023) Сколько в этой белоруссии то народу? 9 200 000 всего народа,... Население Алтайского края в пять раз, меньше, а живем в пять раз хуже, в общероссийском индексе, так почти в попе находимся. Головоломка какая то. Может от боярина, который рулит зависит.
17:40:51 26-12-2023
Гость (16:34:02 26-12-2023) Сколько в этой белоруссии то народу? 9 200 000 всего народа,... 9 200 000 всего народа --- а в Китае 1 миллиард 411 750 000 народа. Теплоносителей своих на промышленность не хватает. Подавляющая часть страны без рек, что очень плохо для сельского хозяйства. Непонятно как там яиц хватает
17:44:32 26-12-2023
Гость (16:34:02 26-12-2023) Сколько в этой белоруссии то народу? 9 200 000 всего народа,... В нашем крае ещё меньше народа, а яйцами не обеспечены)))
08:44:32 27-12-2023
Гость (16:34:02 26-12-2023) Сколько в этой белоруссии то народу? 9 200 000 всего народа,... Вот видите ,уважаемый,в Беларуси всего то столько народу ,а производят -трактора,комбайны,грузовики,скреперы,трамваи,троллейбусы,удобрения.А какие там сыры и колбаска?И кроме того ,они не пихают в свои продукты пальмовое масло,там всё натуральное.И что самое интересное ,готовы экспортировать свою продукцию в нашу страну.Вы не объясните этот феномен?Мы ,здесь ,в своём крае ,постоянно собираем ,чуть ли не рекордные урожаи а хлебаем лаптем щи.Это как прикажете понимать?
13:45:48 26-12-2023
Не узнаю Владимира Владимировича, раньше был подтянут и шутил по другому. Время точит человека.
17:14:54 26-12-2023
как мило , давайте посмеемся. сами чего то придумали, сами проверяют, сами офигевают, а народ страдает как всегда.
17:40:28 26-12-2023
если на первом месте каждого известного персонажа - лично заработать как можно больше, то вот и результат, для чего думать о большинстве населения. Им то всегда накоплений и доходов хватает даже на спецдоставку экзотических продуктов со всего света и собачку чартером свозить в париж