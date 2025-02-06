Путин заявил, что большая семья помогает в достижении профессиональных успехов

Президент назвал большие и крепкие семьи хорошим подспорьем

06 февраля 2025, 21:45, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что большая семья и воспитание детей являются важной поддержкой для достижения профессиональных успехов. Об этом он сказал во время церемонии вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых ученых, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что лауреаты не только добиваются выдающихся результатов в науке, но и строят крепкие семьи, воспитывают детей.

"Это очень хорошее подспорье в жизни вообще, но и в достижении профессиональных успехов в частности", – отметил Путин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей.

По ее мнению, это необходимо, поскольку расходы в таких семьях значительно выше, чем в семьях с меньшим количеством детей.