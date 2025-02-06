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Путин заявил, что большая семья помогает в достижении профессиональных успехов

Президент назвал большие и крепкие семьи хорошим подспорьем

06 февраля 2025, 21:45, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС
Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что большая семья и воспитание детей являются важной поддержкой для достижения профессиональных успехов. Об этом он сказал во время церемонии вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых ученых, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что лауреаты не только добиваются выдающихся результатов в науке, но и строят крепкие семьи, воспитывают детей.

"Это очень хорошее подспорье в жизни вообще, но и в достижении профессиональных успехов в частности", – отметил Путин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей.

По ее мнению, это необходимо, поскольку расходы в таких семьях значительно выше, чем в семьях с меньшим количеством детей.

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

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НОВОСТИОбщество
Владимир Путин Многодетные семьи

Комментарии 7

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Гость

22:21:59 06-02-2025

Интересно есть ещё в мире глава государства про которого достоверно не известно кто его дети , где и сколько

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Гость

22:34:45 06-02-2025

Особенно в малых городах и сёлах, где нет работы и копеешные доходы.

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Гость

09:10:09 07-02-2025

И что ж он нам пример такой семьи не подал?.. Сказать можно все, что угодно)

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Гость

09:34:30 07-02-2025

Гость (09:10:09 07-02-2025) И что ж он нам пример такой семьи не подал?.. Сказать можно ... Согласен, что даже этим высказываением из уст президента страны, демографический кризис сложно будет преодолеть...

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Гость

09:31:40 07-02-2025

Сам то он семьянин!

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Sic semper tyrannis

10:08:44 07-02-2025

Согласно росстату каждая третья многодетная семья в РФ малоимущая. Наверное им надо ещё больше рожать для профессиональных успехов.
А слышать подобные утверждения от разведенного человека, который скрывает от общественности даже двух законных дочерей... Л - лицемерие.

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Гость

10:42:38 07-02-2025

Пример то аон какой

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