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Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться через один-два месяца

Президент России объяснил, в каком случае возможен такой сценарий

29 января 2025, 10:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Конфликт на Украине может завершиться через один-два месяца, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Думаю, что если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц-полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", – сказал глава государства.

Во время этого интервью российский лидер также отметил, что Владимир Зеленский – нелегитимный лидер Украины и он не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. 

При этом Путин заявил, что переговоры можно провести с кем угодно. Важно лишь подтверждение юристами легитимности людей, которых Украина уполномочит подписывать соглашения.

Владимир Путин СВО

Комментарии 6

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Гость

10:50:29 29-01-2025

А может и не завершиться. Короче, 50 на 50.

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Гость

10:58:55 29-01-2025

Позвони мне позвони, а он не звонит

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Гость

12:42:38 29-01-2025

План англосаксов по ослаблению всех настоящих и потенциальных конкурентов в мире в действии. Войнами, санкциями, цветными революциями и т.д.
По всему миру должно быть плохо, чтобы капитал, мозги, большие производства хорошо и безопасно чувствовали себя только в США.
И этот их план пока работает.

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Musik

12:53:28 29-01-2025

Гость (12:42:38 29-01-2025) План англосаксов по ослаблению всех настоящих и потенциальны... а кто хуже - англосагсы или рептилоиды?
кого бояться больше?

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Гость

13:25:38 29-01-2025

Гость (12:42:38 29-01-2025) План англосаксов по ослаблению всех настоящих и потенциальны... Телевизор поменьше смотри!

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Пузырек

23:46:01 29-01-2025

А в это время Швейцарцы кайфуют, не воюют, ездят на горных лыжах, делают шоколад и деньги.. Уже лет 500. Вот Твари

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