Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться через один-два месяца

Президент России объяснил, в каком случае возможен такой сценарий

29 января 2025, 10:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Конфликт на Украине может завершиться через один-два месяца, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Думаю, что если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц-полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", – сказал глава государства.

Во время этого интервью российский лидер также отметил, что Владимир Зеленский – нелегитимный лидер Украины и он не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией.

При этом Путин заявил, что переговоры можно провести с кем угодно. Важно лишь подтверждение юристами легитимности людей, которых Украина уполномочит подписывать соглашения.