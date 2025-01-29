Путин: Запад уговорил Украину продолжать войну

Со слов президента РФ, в администрации Украины и Великобритании этого никто не скрывает

29 января 2025, 11:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада уговорили Киев продолжать войну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил украинцев продолжать конфликт с подачи американской администрации во главе с экс-президентом США Джо Байденом.

При этом Путин отмечает, что власти западных стран и Украины говорят об этом открыто.

"А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну", – заявил Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

Ранее Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и из-за этого не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Президент России подчеркнул, что без отмены этого документа любые переговоры с Украиной будут нелегитимными.