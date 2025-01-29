Путин: Запад уговорил Украину продолжать войну
Со слов президента РФ, в администрации Украины и Великобритании этого никто не скрывает
29 января 2025, 11:30, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада уговорили Киев продолжать войну. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил украинцев продолжать конфликт с подачи американской администрации во главе с экс-президентом США Джо Байденом.
При этом Путин отмечает, что власти западных стран и Украины говорят об этом открыто.
"А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну", – заявил Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Ранее Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и из-за этого не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Президент России подчеркнул, что без отмены этого документа любые переговоры с Украиной будут нелегитимными.
11:51:32 29-01-2025
уговорил Украину --- ну они не сильно и сопротивлялись, за западные деньги украинские солдаты, взаимовыгодно. А еще полстраны уже в Европе живет, они об этом и мечтали. Им даже лучше, чтобы Украины не стало, некуда будет возвращаться, они будут европейцы навечно
11:52:01 29-01-2025
надули(
12:14:35 29-01-2025
Все кругом виноваты.
Мне в детстве говорили, что если все вокруг плохие и виноваты во всём. Нужно искать проблему в себе
13:26:05 29-01-2025
Гость (12:14:35 29-01-2025) Все кругом виноваты.Мне в детстве говорили, что если все... все вокруг плохие --- так к 85 % населения мира претензий нет, только к "золотому миллиарду". "Вокруг" плохих нет, они только в одной стороне
13:07:54 29-01-2025
А ледоруб Троцкого ещё цел?
13:43:52 29-01-2025
Совершенно верно, это же их цель. Штаты со своими шавками полагают, что кровь в славянском мире - гарантия безнаказанности любого произвола для них.