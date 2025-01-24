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Путину доверяют восемь из десяти россиян

Большинство респондентов одобряет деятельность президента

24 января 2025, 19:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, недоверие выразили 17,7% опрошенных. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ за 13-19 ноября среди 1,6 тысячи человек от 18 лет.

Также 75,2% респондентов сказали, что одобряют работу президента. 15,4% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "немедленно". По его словам, президент РФ к этому готов.

Владимир Путин опросы

Комментарии 13

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валерий

19:15:39 24-01-2025

сделайте такой опрос на amic

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Musik

22:58:35 24-01-2025

валерий (19:15:39 24-01-2025) сделайте такой опрос на amic... Тут либиралы.
Против всех всегда.
Их вас всех надо вычислить и на сво.

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Гость

12:15:54 25-01-2025

Musik (22:58:35 24-01-2025) Тут либиралы.Против всех всегда. Их вас всех надо вы... зачем?

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Гость

09:10:17 26-01-2025

Musik (22:58:35 24-01-2025) Тут либиралы.Против всех всегда. Их вас всех надо вы...
Мусик, достаточно тебя одного вычислить и по-мужски поговорить. Но так можно поступить только с мужчиной. но не с тобой.

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Гость

19:58:01 24-01-2025

Каждый народ имеет ровно ту власть (и как следствие участь), которую он заслуживает, действительно ли 'избирая' или нехотя прогибаясь под очевидную самозванку от безволия...

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Гость

20:39:09 24-01-2025

Гость (19:58:01 24-01-2025) Каждый народ имеет ровно ту власть (и как следствие участь),... ты не прав...

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Гость

00:07:51 25-01-2025

это реально так и есть, очень уважаем

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Гость

06:13:50 25-01-2025

После его клятв по поводу пенсионного возраста и конституции , всразу все и стали Путину верить.

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Босс

09:16:06 25-01-2025

Тут как говорится достаточно взглянуть на выражение лица....

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Гость

12:09:30 25-01-2025

Опрос вероятно проводили в депутатском зале?

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гость

13:10:01 25-01-2025

Гость (12:09:30 25-01-2025) Опрос вероятно проводили в депутатском зале?... зачем так далеко ходить-в кабинете президента

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Гость

14:46:40 25-01-2025

Все верно. Примерно столько же имеют различные интеллектуальные и психические отклонения.

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Гость

16:09:30 25-01-2025

Означает ли это, что если Владимир Владимирович напишет в вацап и попросит скинуть 36 000 рублей на пару часов, эти люди скинут?

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