Путину доверяют восемь из десяти россиян
Большинство респондентов одобряет деятельность президента
24 января 2025, 19:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, недоверие выразили 17,7% опрошенных. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ за 13-19 ноября среди 1,6 тысячи человек от 18 лет.
Также 75,2% респондентов сказали, что одобряют работу президента. 15,4% заявили об обратном, пишет РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "немедленно". По его словам, президент РФ к этому готов.
19:15:39 24-01-2025
сделайте такой опрос на amic
22:58:35 24-01-2025
валерий (19:15:39 24-01-2025) сделайте такой опрос на amic... Тут либиралы.
Против всех всегда.
Их вас всех надо вычислить и на сво.
12:15:54 25-01-2025
Musik (22:58:35 24-01-2025) Тут либиралы.Против всех всегда. Их вас всех надо вы... зачем?
09:10:17 26-01-2025
Musik (22:58:35 24-01-2025) Тут либиралы.Против всех всегда. Их вас всех надо вы...
Мусик, достаточно тебя одного вычислить и по-мужски поговорить. Но так можно поступить только с мужчиной. но не с тобой.
19:58:01 24-01-2025
Каждый народ имеет ровно ту власть (и как следствие участь), которую он заслуживает, действительно ли 'избирая' или нехотя прогибаясь под очевидную самозванку от безволия...
20:39:09 24-01-2025
Гость (19:58:01 24-01-2025) Каждый народ имеет ровно ту власть (и как следствие участь),... ты не прав...
00:07:51 25-01-2025
это реально так и есть, очень уважаем
06:13:50 25-01-2025
После его клятв по поводу пенсионного возраста и конституции , всразу все и стали Путину верить.
09:16:06 25-01-2025
Тут как говорится достаточно взглянуть на выражение лица....
12:09:30 25-01-2025
Опрос вероятно проводили в депутатском зале?
13:10:01 25-01-2025
Гость (12:09:30 25-01-2025) Опрос вероятно проводили в депутатском зале?... зачем так далеко ходить-в кабинете президента
14:46:40 25-01-2025
Все верно. Примерно столько же имеют различные интеллектуальные и психические отклонения.
16:09:30 25-01-2025
Означает ли это, что если Владимир Владимирович напишет в вацап и попросит скинуть 36 000 рублей на пару часов, эти люди скинут?