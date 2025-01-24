Путину доверяют восемь из десяти россиян

Большинство респондентов одобряет деятельность президента

24 января 2025, 19:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, недоверие выразили 17,7% опрошенных. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ за 13-19 ноября среди 1,6 тысячи человек от 18 лет.

Также 75,2% респондентов сказали, что одобряют работу президента. 15,4% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "немедленно". По его словам, президент РФ к этому готов.