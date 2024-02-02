Мужчину, ударившего мальчика по голове в магазине, обвинили в покушении на убийство

Пьяный мужчина сильно ударил мальчика по голове и получил серьезный отпор от его отца

02 февраля 2024, 15:18, ИА Амител

В Курской области после нападения мужчины на четырехлетнего ребенка возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 1 февраля в одном из магазинов города Курчатова. На кадрах видно, как неизвестный просто подошел к ребенку и нанес сильный удар в голову, от которого мальчик отлетел и упал. В этот момент подбежали женщина, оттолкнувшая нападавшего, и мужчина, который одним ударом повалил его и начал таскать по полу. По данным полиции, отпор дал отец пострадавшего мальчика.