НОВОСТИПроисшествия

Мужчину, ударившего мальчика по голове в магазине, обвинили в покушении на убийство

Пьяный мужчина сильно ударил мальчика по голове и получил серьезный отпор от его отца

02 февраля 2024, 15:18, ИА Амител

В Курской области после нападения мужчины на четырехлетнего ребенка возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 1 февраля в одном из магазинов города Курчатова. На кадрах видно, как неизвестный просто подошел к ребенку и нанес сильный удар в голову, от которого мальчик отлетел и упал. В этот момент подбежали женщина, оттолкнувшая нападавшего, и мужчина, который одним ударом повалил его и начал таскать по полу. По данным полиции, отпор дал отец пострадавшего мальчика.

"Предварительно установлено, что уроженец Республики Ингушетия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно причинил малолетнему ребенку телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.

Фото: кадр из видео

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НОВОСТИОбщество
Происшествия дети

Комментарии 22

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Гость

15:24:56 02-02-2024

А вот зря он нападавшего таскал по полу. В момент, когда он подбежал, нападения уже не было. Теперь получит как минимум встречный иск. Да и нападавшему вряд ли что-то будет, у нас за убийства детей дают чуть ли не условно, а тут...

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Эрг Ноор

15:39:47 02-02-2024

Гость (15:24:56 02-02-2024) А вот зря он нападавшего таскал по полу. В момент, когда он ... У тебя дети есть?Еще мало вломил ему черту.

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Гость

17:22:18 02-02-2024

Эрг Ноор (15:39:47 02-02-2024) У тебя дети есть?Еще мало вломил ему черту.... Как наличие или отсутствие у меня детей отменяет тот факт, что если ты кому-то "вломишь" не в момент длящегося нападения, то это не будет считаться ни самообороной, ни защитой? Мужик поднял себе статью. А мало или не мало - это эмоции.

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Гость

15:40:20 03-02-2024

Гость (17:22:18 02-02-2024) Как наличие или отсутствие у меня детей отменяет тот факт, ч... ну понятно что он себе поднял статью. Ну уж раз подниматьь статью то надо было валить этого гада. Убийство в состоянии аффекта трезвым пьяного - года два бы отсидел да и то мог бы по условке пойти

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Гость

18:12:09 03-02-2024

Гость (15:40:20 03-02-2024) ну понятно что он себе поднял статью. Ну уж раз подниматьь с... Слушайте... Вы это сейчас всерьез? За удар - бить насмерть? А еще за что? За косой взгляд, за то, что вас кто-то толкнул в транспорте, на дороге подрезал? Пусть этот идиот сто раз не прав, но с вами ходить по одним улицам тоже как-то страшновато. А еще я очень подозреваю, что все люди, призывающие здесь убить мужика, в теме про какого-нибудь зарвавшегося подростка ровно так же призывают бить его. Вот к гадалке не ходи, это одни и те же люди. Про "бить просто так" это ж прямо оговорка по Фрейду.

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Белка

15:25:51 02-02-2024

Ужас какой...

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горожанка

15:29:56 02-02-2024

бедный малыш

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Гость

15:50:50 02-02-2024

у нас за убийства детей дают чуть ли не условно, а тут...------ это да. Вот если б он кота ударил, то другое было бы дело🤔

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Гость

17:23:12 02-02-2024

Гость (15:50:50 02-02-2024) у нас за убийства детей дают чуть ли не условно, а тут...---... А у нас только два стула? Либо коты, либо дети? Одновременно сочувствовать тем и другим никак?

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Гость

16:07:22 02-02-2024

за такое отец должен иметь полное право безнаказанно превратить рожу этого подонка в кровавое мессиво

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Гость

17:58:25 03-02-2024

Гость (16:07:22 02-02-2024) за такое отец должен иметь полное право безнаказанно превра... Я бы за своего сына этого чурку бы убил.

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Гость

16:37:28 02-02-2024

Покушение на убийство тут трудно будет доказать.

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Гость

16:40:08 02-02-2024

Настоящий джигит!!!

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Гость

17:59:51 03-02-2024

Гость (16:40:08 02-02-2024) Настоящий джигит!!!... Жигиты минусуют? Что показали вашу сущность, как огненный вода выпил?

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Гость

16:44:06 02-02-2024

Отец правильно отреагировал!

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Гость

19:09:20 02-02-2024

Гость (16:44:06 02-02-2024) Отец правильно отреагировал! ... Если бы он этого не сделал, сам себе бы не простил. Даже мало за такое. Мне кажется, он не видел сам момент, только со слов жены. Иначе могло закончиться хуже. Мне самой, когда смотрела, от негодования хотелось всю морду расцарапать этому уроду.

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Гость

18:34:12 02-02-2024

Если мужчину не наказать,тогда и другим захочется просто так детей бить

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Гость

19:39:37 02-02-2024

Гость (18:34:12 02-02-2024) Если мужчину не наказать,тогда и другим захочется просто так... В этом комментарии прекрасно все) То есть бить детей "не просто так", получается, можно? Или кому можно? Отцу, матери, родственникам там? Это ж вроде наши скрепы, нет? А это, вдруг ребенок сам виноват, как тут часто пишут? Допустим, был наглым, посмотрел не так, или еще чего. Не, не катит? А чего так?

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Гость

19:10:46 02-02-2024

Одновременно сочувствовать тем и другим никак?----- котам можно сочувствовать. За ребенка нужно строго наказывать. А не наоборот.

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Гость

10:11:58 03-02-2024

Гость (19:10:46 02-02-2024) Одновременно сочувствовать тем и другим никак?----- котам мо... И за ребенка, и за кота наказывать нужно по закону. Как-то так.

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Гость

15:36:35 03-02-2024

я бы удавил. Шея ломается просто хрясь и все. Нормальная ответка за удар по голове твоему 4 летнему дитю

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Гость

18:01:49 03-02-2024

Гость (15:36:35 03-02-2024) я бы удавил. Шея ломается просто хрясь и все. Нормальная отв... Так и надо, и одним индюком меньше.

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