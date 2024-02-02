Мужчину, ударившего мальчика по голове в магазине, обвинили в покушении на убийство
Пьяный мужчина сильно ударил мальчика по голове и получил серьезный отпор от его отца
02 февраля 2024, 15:18, ИА Амител
В Курской области после нападения мужчины на четырехлетнего ребенка возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел 1 февраля в одном из магазинов города Курчатова. На кадрах видно, как неизвестный просто подошел к ребенку и нанес сильный удар в голову, от которого мальчик отлетел и упал. В этот момент подбежали женщина, оттолкнувшая нападавшего, и мужчина, который одним ударом повалил его и начал таскать по полу. По данным полиции, отпор дал отец пострадавшего мальчика.
"Предварительно установлено, что уроженец Республики Ингушетия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно причинил малолетнему ребенку телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
15:24:56 02-02-2024
А вот зря он нападавшего таскал по полу. В момент, когда он подбежал, нападения уже не было. Теперь получит как минимум встречный иск. Да и нападавшему вряд ли что-то будет, у нас за убийства детей дают чуть ли не условно, а тут...
15:39:47 02-02-2024
Гость (15:24:56 02-02-2024) А вот зря он нападавшего таскал по полу. В момент, когда он ... У тебя дети есть?Еще мало вломил ему черту.
17:22:18 02-02-2024
Эрг Ноор (15:39:47 02-02-2024) У тебя дети есть?Еще мало вломил ему черту.... Как наличие или отсутствие у меня детей отменяет тот факт, что если ты кому-то "вломишь" не в момент длящегося нападения, то это не будет считаться ни самообороной, ни защитой? Мужик поднял себе статью. А мало или не мало - это эмоции.
15:40:20 03-02-2024
Гость (17:22:18 02-02-2024) Как наличие или отсутствие у меня детей отменяет тот факт, ч... ну понятно что он себе поднял статью. Ну уж раз подниматьь статью то надо было валить этого гада. Убийство в состоянии аффекта трезвым пьяного - года два бы отсидел да и то мог бы по условке пойти
18:12:09 03-02-2024
Гость (15:40:20 03-02-2024) ну понятно что он себе поднял статью. Ну уж раз подниматьь с... Слушайте... Вы это сейчас всерьез? За удар - бить насмерть? А еще за что? За косой взгляд, за то, что вас кто-то толкнул в транспорте, на дороге подрезал? Пусть этот идиот сто раз не прав, но с вами ходить по одним улицам тоже как-то страшновато. А еще я очень подозреваю, что все люди, призывающие здесь убить мужика, в теме про какого-нибудь зарвавшегося подростка ровно так же призывают бить его. Вот к гадалке не ходи, это одни и те же люди. Про "бить просто так" это ж прямо оговорка по Фрейду.
15:25:51 02-02-2024
Ужас какой...
15:29:56 02-02-2024
бедный малыш
15:50:50 02-02-2024
у нас за убийства детей дают чуть ли не условно, а тут...------ это да. Вот если б он кота ударил, то другое было бы дело🤔
17:23:12 02-02-2024
Гость (15:50:50 02-02-2024) у нас за убийства детей дают чуть ли не условно, а тут...---... А у нас только два стула? Либо коты, либо дети? Одновременно сочувствовать тем и другим никак?
16:07:22 02-02-2024
за такое отец должен иметь полное право безнаказанно превратить рожу этого подонка в кровавое мессиво
17:58:25 03-02-2024
Гость (16:07:22 02-02-2024) за такое отец должен иметь полное право безнаказанно превра... Я бы за своего сына этого чурку бы убил.
16:37:28 02-02-2024
Покушение на убийство тут трудно будет доказать.
16:40:08 02-02-2024
Настоящий джигит!!!
17:59:51 03-02-2024
Гость (16:40:08 02-02-2024) Настоящий джигит!!!... Жигиты минусуют? Что показали вашу сущность, как огненный вода выпил?
16:44:06 02-02-2024
Отец правильно отреагировал!
19:09:20 02-02-2024
Гость (16:44:06 02-02-2024) Отец правильно отреагировал! ... Если бы он этого не сделал, сам себе бы не простил. Даже мало за такое. Мне кажется, он не видел сам момент, только со слов жены. Иначе могло закончиться хуже. Мне самой, когда смотрела, от негодования хотелось всю морду расцарапать этому уроду.
18:34:12 02-02-2024
Если мужчину не наказать,тогда и другим захочется просто так детей бить
19:39:37 02-02-2024
Гость (18:34:12 02-02-2024) Если мужчину не наказать,тогда и другим захочется просто так... В этом комментарии прекрасно все) То есть бить детей "не просто так", получается, можно? Или кому можно? Отцу, матери, родственникам там? Это ж вроде наши скрепы, нет? А это, вдруг ребенок сам виноват, как тут часто пишут? Допустим, был наглым, посмотрел не так, или еще чего. Не, не катит? А чего так?
19:10:46 02-02-2024
Одновременно сочувствовать тем и другим никак?----- котам можно сочувствовать. За ребенка нужно строго наказывать. А не наоборот.
10:11:58 03-02-2024
Гость (19:10:46 02-02-2024) Одновременно сочувствовать тем и другим никак?----- котам мо... И за ребенка, и за кота наказывать нужно по закону. Как-то так.
15:36:35 03-02-2024
я бы удавил. Шея ломается просто хрясь и все. Нормальная ответка за удар по голове твоему 4 летнему дитю
18:01:49 03-02-2024
Гость (15:36:35 03-02-2024) я бы удавил. Шея ломается просто хрясь и все. Нормальная отв... Так и надо, и одним индюком меньше.