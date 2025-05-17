Пьяный водитель без прав сбил 13-летнюю девочку в алтайском селе

Ребенка госпитализировали

17 мая 2025, 12:48, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пьяный водитель "копейки" сбил 13-летнюю девочку в селе Леньки Благовещенского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 16 мая в 23:10 на улице Ленина. Школьницу госпитализировали, а автомобилиста в кратчайшие сроки задержали.

"Предварительно выяснили, что водитель – мужчина 1984 года рождения за рулем ВА3-2101, не имея права управления транспортными средствами (водительское удостоверение соответствующей категории не получал) и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на девочку 2011 года рождения, которая двигалась по правому краю проезжей части навстречу движению транспортного средства", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело, ход его расследования контролирует начальник краевого главка МВД генерал-майор полиции Сергей Камышев и региональная прокуратура.

Кроме того, автомобилиста привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП РФ: оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27), отказ от прохождения освидетельствования на опьянение (ч. 3 ст. 12.27), управление без прав (ч. 1 ст. 12.7) и нарушение условий страхования (ч. 2 ст. 12.37).

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил надзирающему прокурору поддержать ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения водителя под стражу.

Ранее в Хабарском районе Алтайского края женщина погибла в ДТП, доверив несовершеннолетней дочери управление автомобилем.