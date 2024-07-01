Пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине
Трое малолетних госпитализированы
01 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Фото: пресс-служба Следственного комитета
В городе Долинске Сахалинской области 53-летний водитель грузовика сбил четырех детей от 8 до 12 лет, сообщили в региональном СК.
Инцидент случился в вечернее время в районе улицы Приморской. По версии следствия, в момент происшествия шофер Toyota Dyna был пьян.
"В результате трое малолетних госпитализированы в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще один ребенок находится на амбулаторном лечении", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Решается вопрос об аресте. Правоохранители проводят следственные действия.
10:50:42 01-07-2024
Щас вааще раздолье всем бухарям и лишоным за пьянку. Если не нарушаешь ПДД и пристёгнут тебя ни один единственный экипаж, на весь город не остановит. Катайся бухим скока влезет, пока ДТП не совершишь. Камеры пьяного не разпознают, а у гаишников всю пехоту разогнали, один офисный планктон с отчётами и доносами оставили.
10:56:48 01-07-2024
Гость (10:50:42 01-07-2024) Щас вааще раздолье всем бухарям и лишоным за пьянку. Если не... а позвольте спросить - а куда все из "пехоты" девались?