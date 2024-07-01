Пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине

Трое малолетних госпитализированы

01 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В городе Долинске Сахалинской области 53-летний водитель грузовика сбил четырех детей от 8 до 12 лет, сообщили в региональном СК.

Инцидент случился в вечернее время в районе улицы Приморской. По версии следствия, в момент происшествия шофер Toyota Dyna был пьян.

"В результате трое малолетних госпитализированы в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще один ребенок находится на амбулаторном лечении", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Решается вопрос об аресте. Правоохранители проводят следственные действия.