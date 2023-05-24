Женщина погибла после неудачного обгона на алтайской трассе

Авария случилась в Мамонтовском районе

24 мая 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Женщина погибла в результате ДТП в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.

Авария случилась 23 мая на участке дороги между сёлами Покровка и Костин Лог.

Свидетели отмечают, что 56-летняя погибшая была из Рубцовска. Она не справилась с управлением при обгоне и вылетела с трассы.

Ранее в селе Мамонтово автомобилистка на Toyota Mark врезалась в опору ЛЭП. В результате два её пассажира погибли, саму женщину госпитализировали. Против неё возбудили уголовное дело.