Женщина погибла после неудачного обгона на алтайской трассе
Авария случилась в Мамонтовском районе
24 мая 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Женщина погибла в результате ДТП в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.
Авария случилась 23 мая на участке дороги между сёлами Покровка и Костин Лог.
Свидетели отмечают, что 56-летняя погибшая была из Рубцовска. Она не справилась с управлением при обгоне и вылетела с трассы.
Ранее в селе Мамонтово автомобилистка на Toyota Mark врезалась в опору ЛЭП. В результате два её пассажира погибли, саму женщину госпитализировали. Против неё возбудили уголовное дело.
12:29:36 24-05-2023
Женщин сейчас много за рулём, берегите себя и близких, будьте аккуратнее на дорогах. Не зря же говорится - тише едешь, дальше будешь.
12:34:04 24-05-2023
Направьте в Мамонтово комиссию в составе попа, муллы и равина. Ну надо же что то делать!
16:26:48 24-05-2023
Гость (12:34:04 24-05-2023) Направьте в Мамонтово комиссию в составе попа, муллы и равин... Дорогу на этом участке делать надо...