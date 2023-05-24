НОВОСТИПроисшествия

Женщина погибла после неудачного обгона на алтайской трассе

Авария случилась в Мамонтовском районе

24 мая 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Женщина погибла в результате ДТП в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.

Авария случилась 23 мая на участке дороги между сёлами Покровка и Костин Лог.

Свидетели отмечают, что 56-летняя погибшая была из Рубцовска. Она не справилась с управлением при обгоне и вылетела с трассы.

Ранее в селе Мамонтово автомобилистка на Toyota Mark врезалась в опору ЛЭП. В результате два её пассажира погибли, саму женщину госпитализировали. Против неё возбудили уголовное дело.

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

Avatar Picture
Александр

12:29:36 24-05-2023

Женщин сейчас много за рулём, берегите себя и близких, будьте аккуратнее на дорогах. Не зря же говорится - тише едешь, дальше будешь.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:04 24-05-2023

Направьте в Мамонтово комиссию в составе попа, муллы и равина. Ну надо же что то делать!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:48 24-05-2023

Гость (12:34:04 24-05-2023) Направьте в Мамонтово комиссию в составе попа, муллы и равин... Дорогу на этом участке делать надо...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров