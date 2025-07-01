"Пять лет пробивали этот закон". Эксперт оценила пенсионную поддержку многодетных матерей

Общественный деятель в беседе с amic.ru пообещала бороться также и за права отцов пятерых и более детей

01 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Пересчет трудового стажа для мам, имеющим пятерых о более детей является хотя и запоздалым, но справедливым шагом со стороны государства, за которым должны последовать другие решения, заявила amic.ru председатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Ранее председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков сообщил СМИ, что более чем 400 тыс. россиянкам пересчитают страховой трудовой стаж, в который будут включен нестраховой период – время ухода за ребенком после его рождения. В настоящее время проект закона проходит согласование, его принятие ожидается в 2026 году. Как пояснила изданию член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, до недавнего времени суммарно период стажа по уходу за детьми не мог превышать шести лет - то есть, за четырьмя малышами. "Теперь многодетные мамы имеют возможность засчитывать себе индивидуальные пенсионные коэффициенты за период ухода за ребенком. И они достаточно высокие", - подчеркнула Бессараб. Ирина Волынец отметила, что она - автор соответствующей идеи и законопроекта, поэтому "это наша общая победа".

"Мы продвигали его с 2021 года. Этот документ позволит женщинам, которые внесли столь значительный вклад в нашу демографию, мамам пятерых и более детей, чувствовать себя более уверенно в преклонном возрасте", - рассказала собеседница.

Работа по продвижению идеи об изменении стажа категории многодетных мам шла непросто, продолжает Ирина Волынец:

"Почти пять лет мы пробивали этот закон и когда появилась информация, что его могут вынести на рассмотрение Госдумы, очень надеялись на положительный результат. В общем. Дорогу осилит идущий. Конечно, есть разовые выплаты мамам, они тоже очень важны, но поддержка в пенсионном плане – это решение пролонгированного действия".

По словам эксперта, проблема с пенсиями для многодетных матерей имеет давнюю историю:

"В советский период было такое понятие, как непрерывный трудовой стаж, от которого зависел размер пенсии. Моя мама тоже многодетная, когда она уходила в декрет, ее стаж прерывался. И сегодня пенсия у нее меньше, чем у мам, имеющих меньше детей. Это, конечно, несправедливо. Но подобные законодательные пробелы в последнее время устраняются".

Ирина Волынец надеется, что и другие инициативы по поддержке многодетных семей также получат поддержку и будут продвигаться быстрее.