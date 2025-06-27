"Троечники тут ни при чем". Экономист оценил идею Минтранса контролировать прием студентов

Эксперт заявил amic.ru, что при наборе в вузы преобладание интересов одного ведомства недопустимо

27 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Дороги / Фото: amic.ru

При распределении бюджетных мест в российских вузах следует ориентироваться на интересы государства в целом, а не отдельных министерств, преследующих свои интересы, заявил amic.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Минтранс РФ предложил Госдуме внести изменения в закон об образовании, который бы предусматривал контроль этого ведомства за приемом в вузы на бюджетные места по специальностям, связанным с транспортной отраслью. Замглавы ведомства Константин Пашков посетовал, что отрасли не нужны ни отличники, ни хорошисты, ни высокие баллы ЕГЭ, а нужны те, кто точно вернутся в профессию и будут служить системе транспорта. "Наш средний целевик — это троечник и скорее всего не из Москвы", - подчеркнул Пашков.Александр Сафонов отметил, что, по его мнению, должна быть централизация такого распределения, осуществлять которую должны два профильных министерства - Минтруд и Минобразования.

"Соответственно, другие ведомства должны выдвигать свои предложения, излагать свое видение и взаимодействие министерств на фоне планирования ключевых параметров даст нормальный эффект. Ведь каждое министерство преследует свои интересы, а есть еще и общие интересы страны", - указал собеседник.

Он обратил внимание, что общий объем бюджетного финансирования не так велик, как хотелось бы, поэтому сосредотачиваться нужно на базовых направлениях, приоритетных в целом для всего государства:

"В связи с этим проблемы "троечники - не троечники" к этому отношения не имеют никакого. Потому что у нас есть единый механизм, связанный с наличием целевых мест, которые реализуются через портал trudvsem.ru. И в рамках существующих сегодня квот любой человек может туда обратиться - будь он троечник, отличник или четверочник".

Александр Сафонов уверен, что указанной проблемы на сегодняшний день просто не существует, к тому же у Минтранса есть свой вуз – Российский университет транспорта:

"В нем ведомство может планировать профессиональную подготовку студентов так, как считает необходимым для вверенной отрасли".

Кроме того, не стоит забывать, что в целом бюджетное финансирование различных направлений в народном хозяйстве определяется Минфином на основе прогнозов социально-экономического развития, которые готовит Минэкономразвития.