5 сантиметров осталось до критической отметки подтопления в Усть-Чарышской Пристани

Специалисты держат ситуацию на контроле

13 июня 2023, 10:41, Ирина Киселева

Село Усть-Чарыш / Фото: Ольга Астраханцева

За последние сутки вода в реке Оби в Усть-Чарышской Пристани прибыла еще на 9 сантиметров, достигнув 575 сантиметров. До критической отметки остается 5 сантиметров. Об этом amic.ru сообщили в отделе гидрологии алтайского Гидрометцентра.

В отделе ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района уточняют, что такой большой воды здесь не было с 2014 года, однако сейчас никакой угрозы для населения нет. При показателе 580 сантиметров здесь начинается подтопление только приусадебных участков, угроза для домовладений возникает при отметке 640 сантиметров.

"Держим ситуацию на контроле, через каждые два часа делаем замер уровня воды. Обь вышла из русла. А в соседнем Усть-Чарыше, где протекает приток Оби – река Чарыш, огороды на приусадебных участках уже подтоплены. Уровень в Оби поднялся, и она начала давить на Чарыш. Но в верховьях Оби уровень уже начал падать, ждем стабилизации", – сообщил начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района Петр Курачев.

















Село Усть-Чарыш / Фото: Ольга Астраханцева

Продолжается подъем уровня в Оби и в районе города Барнаула. За минувшие сутки река поднялась еще на 14 сантиметров, достигнув отметки 509 см. Напомним, что в Барнауле подтопление поселка Затон начинается при показателе 560 сантиметров. В Сростках до критической отметки остается 23 сантиметра.

Как ранее сообщал amic.ru, в населенном пункте Полеводка Бийского района в результате повышения уровня воды в реке Катунь 12 июня подтопило шесть приусадебных участков. На одной из улиц вода в двух домах поднялась выше уровня пола на три сантиметра. Жильцы на время второй волны паводка разместились по другим адресам. Ожидается, что через пару дней вода уйдет.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, рост уровня в реке Бия и Обь ожидается до конца этой недели. В связи с этим достижение критических отметок в Сростках, Усть-Пристани и Барнауле возможно, но подтопление жилых домов не ожидается.

"Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Работает оперативная группа, силы и средства готовы для оказания помощи населению в случае необходимости", – сообщили в ведомстве.

Напомним, уровень воды в реках Катунь, Бия и Обь начал расти из-за активного снеготаяния на фоне аномальной жары в высокогорьях Республики Алтай в первых числах июня. В Республике Алтай подтоплены участки в селах Балыкча, Иогач, Артыбаш, Усть-Пыжа. Уровень воды в некоторых местах превышает критический. Несколько раз из-за паводка здесь перекрывали дороги. В случае обильных ливней есть высокий риск подтопления пойменных мест Бии и Катуни.