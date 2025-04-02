Барнаулец Марченко оформил хет-трик в матче чемпионата NHL
После финальной сирены нападающего "Коламбус Блю Джекетс" признали звездой мачта
02 апреля 2025, 21:18, ИА Амител
Барнаулец Кирилл Марченко оформил хет-трик в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ранним утром 2 апреля по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" забросил три шайбы в домашней встрече с "Нэшвилл Предаторз", а "жакеты" уверенно выиграли со счетом 8:4.
После финальной сирены Марченко признали первой звездой матча.
Напомним, спортсмен родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской спортшколе имени Алексея Черепанова. Последние несколько лет играет за "Коламбус". В этом сезоне он является одним из самых результативных в "Коламбусе". В 70 матчах чемпионата Марченко набрал 70 очков по системе "гол+пас" (31+39).
00:11:24 03-04-2025
Какой он барнаулец, он ужэ давно не живёт здесь и славу богу , что он уехал в Барнауле хоккеистами не становятся
07:54:05 03-04-2025
В 10 лет семья переехала в Тюмень, они и сейчас там живут. Он же после этого уже в одну каску переезжал в Югру, потом в Питер, теперь в Коламбус в штате Огайо. Какой он барнаулец?