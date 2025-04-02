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Барнаулец Марченко оформил хет-трик в матче чемпионата NHL

После финальной сирены нападающего "Коламбус Блю Джекетс" признали звездой мачта

02 апреля 2025, 21:18, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru
Хоккей / Фото: amic.ru

Барнаулец Кирилл Марченко оформил хет-трик в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ранним утром 2 апреля по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" забросил три шайбы в домашней встрече с "Нэшвилл Предаторз", а "жакеты" уверенно выиграли со счетом 8:4. 

После финальной сирены Марченко признали первой звездой матча. 

Напомним, спортсмен родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской спортшколе имени Алексея Черепанова. Последние несколько лет играет за "Коламбус". В этом сезоне он является одним из самых результативных в "Коламбусе". В 70 матчах чемпионата Марченко набрал 70 очков по системе "гол+пас" (31+39).

Хоккей Спорт

Комментарии 2

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Гость

00:11:24 03-04-2025

Какой он барнаулец, он ужэ давно не живёт здесь и славу богу , что он уехал в Барнауле хоккеистами не становятся

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Гость

07:54:05 03-04-2025

В 10 лет семья переехала в Тюмень, они и сейчас там живут. Он же после этого уже в одну каску переезжал в Югру, потом в Питер, теперь в Коламбус в штате Огайо. Какой он барнаулец?

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