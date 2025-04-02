Барнаулец Марченко оформил хет-трик в матче чемпионата NHL

После финальной сирены нападающего "Коламбус Блю Джекетс" признали звездой мачта

02 апреля 2025, 21:18, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Барнаулец Кирилл Марченко оформил хет-трик в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ранним утром 2 апреля по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" забросил три шайбы в домашней встрече с "Нэшвилл Предаторз", а "жакеты" уверенно выиграли со счетом 8:4.

После финальной сирены Марченко признали первой звездой матча.

Напомним, спортсмен родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской спортшколе имени Алексея Черепанова. Последние несколько лет играет за "Коламбус". В этом сезоне он является одним из самых результативных в "Коламбусе". В 70 матчах чемпионата Марченко набрал 70 очков по системе "гол+пас" (31+39).