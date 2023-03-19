Пятеро детей провалились под лед в Калужской области. Двоих спасти не удалось

Двое выбрались из воды сами, ещё одному помог оказавшийся рядом мужчина

19 марта 2023, 11:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Калужской области двое детей погибли после того как провалились под лёд. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных властей, всего под лёд на реке провалились пятеро подростков. Двое из них выбрались самостоятельно, ещё одному помог находившийся рядом мужчина. Двоих спасти не удалось.

Спасённых доставили в больницу в шоковом состоянии. С ними провели необходимые процедуры.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Напомним, что 18 марта закрыли ледовую переправу через Обь в Камне-на-Оби. Однако пешим переходом люди ещё пользуются, несмотря на призывы не выходить на весенний лёд.