Пятерых детей госпитализировали после распыления перцовки в алтайской школе

Всего в результате инцидента пострадали не менее 32 школьников

13 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

32 ребёнка в возрасте 11 и 12 лет обратились за медицинской помощью после распыления перцовки в школе села Первомайского Бийского района. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Из них пятеро госпитализированы в детскую горбольницу, дети в состоянии средней степени тяжести. На месте работают пять бригад скорой помощи", – сказано в сообщении.

Напомним, подросток распылил перцовый баллончик в учебном заведении днём 13 апреля. Представители Следственного комитета и прокуратуры начали проверку.

Подросток заявил, что инцидент произошёл случайно. По его словам, он нашёл баллончик на улице, положил его в портфель, где тот случайно распылился.