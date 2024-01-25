Градсовет Барнаула разрешил превратить автомойку на Павловском тракте в гараж

Здание на Павловском тракте ждет масштабная реконструкция

25 января 2024, 16:00, ИА Амител

Проект гаража на Павловском тракте в Барнауле

Градсовет Барнаула со второй попытки разрешил реконструкцию здания по адресу Павловский тракт, 52в, где много лет располагалась автомойка. После ремонта там планируют обустроить гараж на 13 автомобилей. Проект обсудили 24 января на заседании градсовета Барнаула.

План реконструкции здания рассматривали уже несколько раз. Застройщик изменил цветовое решение здания и сделал его в светло-оранжевом стиле. При строительстве планируют использовать стекло и композитный материал. Также на участке предусмотрели два парковочных места.

По задумке автора проекта, рядом с гаражом сделают специальный рекламный щит, чтобы не портить внешний вид объекта вывесками.

В итоге проект одобрили.