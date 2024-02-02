"Завод" на крыше. Градсовет отклонил проект ЖК рядом с БЮИ от московского архитектора

Здание оказалось слишком "столичным" для Барнаула

02 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 39 / Фото: "ПроектСтройКонтроль"

ЖК с террасами на крыше и "крошками-квартирами" запроектировали на ул. Чернышевского, 39 (через дорогу от БЮИ). Застройщик заказал эскизы домов сразу в двух организациях: барнаульской и московской. На градсовете 1 февраля представители обеих фирм показали свои разработки. Эксперты комиссии отметили, что проекты удивительно похожи и даже содержат аналогичные ошибки.

Четыре варианта

Участок под будущий дом расположен в небольшом квартале в границах пр. Комсомольского, ул. Чернышевского, пер. Некрасова, ул. Партизанской. Для этой территории был ранее разработан проект планировки, а потому этажность дома и технико-экономические показатели (расчет озеленения, парковок и т. д.) выполнены в соответствии с документом. Застройщиком выступает предприниматель Юлия Мудрик.

Варианты ЖК от Владимира Золотова / Фото: "Мастерская Золотова"

Первым проект ЖК представил барнаульский архитектор Владимир Золотов ("Мастерская Золотова"). Его здание выполнено Г-образным и разноэтажным: в 7, 9, 10 уровней. В доме предусмотрено 110 квартир. На кровле здания распложены площадки, которые смогут использовать жильцы верхних квартир. В подвале дома архитектор разместил кладовки.

На участке предусмотрена парковка на 28 автомобилей, вдоль ул. Чернышевского размещено 26 гостевых машино-мест. Центральная часть двора изолирована от автомобилей: детские и игровые площадки максимально удалены от проезжей части и примыкают к территории школы № 6 и парковой зоне. Вдоль ул. Чернышевского запланировано еще 26 парковочных мест.

"Дом формирует комплексную застройку нового микрорайона. Первый план ул. Партизанской и пр. Комсомольского уже застроен и представлен одно-четырехэтажными зданиями. Рядом также находятся многоэтажные дома. Поэтому решено на углу поставить разноэтажный ЖК, чтобы более гармонично и мягко вписать его в окружающую застройку", – объяснил Владимир Золотов.

Он предложил четыре варианта фасадов. В первом случае верхние этажи здания акцентированы серым кирпичом, во втором – белым, в третьем детали выделены красно-коричневым цветом, в четвертом варианте все здание выполнено в бежевом оттенке.

Вариант ЖК от Владимира Золотова / Фото: "Мастерская Золотова"

Обсуждая проект Владимира Золотова, руководитель компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что архитектор использовал старые нормативы при проектировании. Так, согласно последним нововведениям (СП-54), площадь квартир должна быть не менее 28 квадратных метров. В варианте от Золотова есть студии по 22-24 "квадрата".

Столичные мотивы

Второй проект ЖК презентовал архитектор Владимир Антонов из московской компании "ПроектСтройКонтроль". Он также предложил для площадки разноэтажный дом на 116 квартир (встречаются варианты по 23,3 квадратного метра). На первом этаже есть зона ожидания, место для консьержа, колясочная, лапомойка.

ЖК от московской компании / Фото: "ПроектСтройКонтроль"

На участке размещено 32 машино-места. Дворовая детская площадка в проекте разделена на две зоны – для детей до трех лет и до семи. На прилегающей к участку территории предусмотрены парковки и озеленение.

"Фасадное решение – деление здания на три части. Первая – это цоколь, он выделен цветом. Средняя – до 8 этажа, третья "линия" – 9 и 10 этажи. У нас была идея создать современную архитектуру, но мы немного отошли в индустриальную "вещь". Хотели получить необычный образ сверху", – сказал архитектор.

Сергей Шадрин обратил внимание на крошечные комнаты в квартирах – по 11-12 квадратных метров.

"Я увидел лишь единственную квартиру с комнатой в 20 "квадратов", – сказал он.

Антонов отметил, что наполнение дома выполнено в соответствии с заданием застройщика.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил, что силуэты зданий у барнаульского и московского архитектора очень похожи.

"Чем это обусловлено? Специфика участка? Подглядывание через плечо друг другу? Различия незначительные", – сообщил он.

Владимир Антонов объяснил: оба архитектора в работе опирались на существующий проект планировки, где размещено Г-образное здание. Такая же форма и у участка строительства.

"Эти показатели сошлись, и мы решили, что это оптимальный вариант", – сказал автор.

Поддержка местных

Барнаульские архитекторы проект коллеги-москвича раскритиковали. По мнению члена градсовета Сергея Боженко, открытые террасы в верхней части здания неприменимы для сибирского климата: там будет скапливаться снег, который с верхних площадок жильцы будут сбрасывать на нижние уровни. Есть вероятность и застекления этих элементов.

Виктор Четошников отметил, что оба варианта укладываются в параметры проекта планировки, но имеют одинаковые ошибки: недостаточное количество парковок на участке, неверно посчитанную численность населения и дворовых площадок. Однако, выбирая между двумя вариантами, Четошников отдал преимущество проекту Золотова.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров также поддержал барнаульского коллегу.

"Во втором варианте (от московского бюро. – Прим. ред.) возникает ощущение, что на крышу семиэтажного здания поставили небольшой заводик", – сказал он.

Проект Владимира Золотова согласовали с замечаниями: в рабочем порядке архитектор должен привести в соответствие площадь квартир, предусмотреть места для выгула домашних животных, выделить на участке территорию для размещения пожарной техники.