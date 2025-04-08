Школьник с ножом напал на одноклассницу из-за травли и ранил охранника

Мальчик рассказал, что его долго травили за лишний вес

08 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

В Новом Уренгое в понедельник, 7 апреля, подросток пронес в школу складной нож и напал на одну из учениц и охранника, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет Telegram-канал "Правдивости", 11-летний мальчик попытался ударить девочку складным ножом, но не смог пробить куртку. Охранник обезвредил нападавшего.

"Подросток рассказал, что его долго травили за лишний вес", – говорится в сообщении.

По данным "КП-Ямал", устроивший разборку мальчик состоит на профилактическом учете. Якобы у него высокая психоэмоциональная возбудимость, что и стало причиной инцидента.

Ранее в Кемеровской области школьник ранил ножом одноклассника из-за конфликта, который продолжался длительное время.