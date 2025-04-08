Школьник с ножом напал на одноклассницу из-за травли и ранил охранника
Мальчик рассказал, что его долго травили за лишний вес
08 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
В Новом Уренгое в понедельник, 7 апреля, подросток пронес в школу складной нож и напал на одну из учениц и охранника, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"Нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь", – рассказали в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как уточняет Telegram-канал "Правдивости", 11-летний мальчик попытался ударить девочку складным ножом, но не смог пробить куртку. Охранник обезвредил нападавшего.
"Подросток рассказал, что его долго травили за лишний вес", – говорится в сообщении.
По данным "КП-Ямал", устроивший разборку мальчик состоит на профилактическом учете. Якобы у него высокая психоэмоциональная возбудимость, что и стало причиной инцидента.
Ранее в Кемеровской области школьник ранил ножом одноклассника из-за конфликта, который продолжался длительное время.
17:39:20 08-04-2025
вот последствия инклюзивных классов и групп. Нельзя таких персоналийв обычные учреждения с обычными детьми помещать!!
18:59:41 08-04-2025
Гость (17:39:20 08-04-2025) вот последствия инклюзивных классов и групп. Нельзя таких пе... Или тех кто до всех доколупывается надо в отдельные классы?
19:05:09 08-04-2025
дети жестокие а уж девочки и подавно не умеют держать язык за зубами, обязательно надо обозвать если кто-то выглядит иначе.
вот так донимают а потом бегут эаловаться в полицию щас пацана на учет поставят и еще охранника будут обвинять что не смог справится с мальчишкой у которого нож
19:39:52 08-04-2025
Не было бы травли, не ужаснул бы ответный "щипок"... Уймите язык, зубоскалы: целее будете!
09:51:02 09-04-2025
Клим
19:05:09 08-04-2025 Гость (19:39:52 08-04-2025) Не было бы травли, не ужаснул бы ответный "щипок"... Уймите ... Как это по нашему оправдывать убийц, маньяков, насильников и истеричных слабаков и ущемленцев. Причем обоими статья вообще осмыслена не была (видимо нечем) и раненый охранник это так, не человек даже, ведь тут трагедия межгалактического масштаба!!! - мамина слезинка/папина соплинка расстроилась из за того что ее назвали "некрасивой". Два поклонника выше - чур, когда вас самих вдруг порежут, помните свои же слова - вы сами виноваты и спровоцировали его взглядом или словом или внешним видом, в общем, по настроению убийцы. Ведь чужие комплексы важнее вашей жизни, я все верно понял?
14:17:10 09-04-2025
Если раньше таких собирали в классы выравнивания, отдельные школы, то теперь по желанию родителей. И что там за охранник, который не мог справиться с 11 летним пацаном с тупым ножом без проблем?
21:59:23 05-05-2025
Гость (14:17:10 09-04-2025) Если раньше таких собирали в классы выравнивания, отдельные ... Видимо с мозгами (охранник) в отличие от некоторых комментаторов, был без мозгов всек бы с ноги в голову и разъехались бы они, один в тюрьму другой в могилу. Вы попробуйте например обожраную девАчку в кабаке успокоить которая когтями в лицо лезет, а ударишь будет суд.