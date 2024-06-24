Пятилетняя девочка выпила жидкость для розжига под Санкт-Петербургом

Ребенка госпитализировали

24 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Костер / Источник фото: unsplash.com

Пятилетняя девочка хлебнула жидкость для розжига на даче в Ленинградской области, сообщает 78.ru.

Инцидент случился в деревне Петровское Ломоносовского района.

Пока родители отвлеклись и оставили дочку без внимания, та схватила бутылку с жидкостью для розжига и отпила, вероятно, перепутав с водой.

С ожогом рта и глотки ребенка увезли в больницу.

Ранее в Кузбассе девятилетний мальчик залез на трансформаторную подстанцию и чуть не сгорел.