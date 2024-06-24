Пятилетняя девочка выпила жидкость для розжига под Санкт-Петербургом
Ребенка госпитализировали
24 июня 2024, 10:15, ИА Амител
Костер / Источник фото: unsplash.com
Пятилетняя девочка хлебнула жидкость для розжига на даче в Ленинградской области, сообщает 78.ru.
Инцидент случился в деревне Петровское Ломоносовского района.
Пока родители отвлеклись и оставили дочку без внимания, та схватила бутылку с жидкостью для розжига и отпила, вероятно, перепутав с водой.
С ожогом рта и глотки ребенка увезли в больницу.
Ранее в Кузбассе девятилетний мальчик залез на трансформаторную подстанцию и чуть не сгорел.
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