Пятницу предложили сделать сокращенным рабочим днем
В Совфеде считают, что в современных реалиях люди и так живут в условиях 24-часового рабочего дня
05 июля 2023, 09:15, ИА Амител
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным рабочим днем.
В беседе с NEWS.ru он рассказал, что сейчас люди живут в условиях 24-часового рабочего дня. А пандемия и удаленка "еще сильнее стерли рамки обычного графика".
Работа в таком режиме провоцирует выгорание, проблемы с психикой, хроническую усталость и падение продуктивности. И, как считает Гибатдинов, если внедрить в пятницу сокращенный рабочий день, то это "существенно поспособствует повышению качества работы", а предприятия от такой меры не понесут больших потерь.
Ранее сообщили, что длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня.
09:52:09 05-07-2023
и чего ?? когда ждать результат ?
10:01:19 05-07-2023
Уверен, что абсолютное большинство россиян будут против этого!
10:02:47 05-07-2023
Пятницу до 14:00 , а понедельник с 14:00 !!! )))
10:13:28 05-07-2023
Есть у меня знакомый: с четверга собирался на рыбалку,во вторник появлялся на работе с рыбалки- вместо него работала компаньон. Теперь у него нет компаньона,нет дела,нет работы и он просто бухает.
10:47:47 05-07-2023
Гость (10:13:28 05-07-2023) Есть у меня знакомый: с четверга собирался на рыбалку,во вто... А мог бы сразу бухать, без подготовительных потерь времени
10:13:51 05-07-2023
У них там биполярочка? Одни предлагают работать без выходных и отпусков, ну на край шестидневка, другие не работать... А главное, инициативы есть! Как с переходом на летнее и зимнее время - туда-сюда. Сделаем, отменим, нет, давайте опять сделаем. И зп капает.
10:22:59 05-07-2023
А давайте руководители сами разберутся как работать их сотрудникам?
10:48:01 05-07-2023
Гость (10:22:59 05-07-2023) А давайте руководители сами разберутся как работать их сотру... Руководитель заинтересован, что бы вы проделывали большую работу с наименьшей зарплатой.
10:33:51 05-07-2023
Болтовня для отвлечения внимания.Сколько мы уже подобного слышали?И чем всё это кончалось?А ничем.Я им предлагаю приступить к обсуждению закона по возврату пенсионного возраста на прежний уровень.Так как смертность населения просто зашкаливает.О каких 72 годах средней продолжительности жизни можно говорить?Весьма многие (особенно мужчины) не доживают и до 60ти.Я думаю народ поддержит такую инициативу.
10:54:23 05-07-2023
Афиноген (10:33:51 05-07-2023) Болтовня для отвлечения внимания.Сколько мы уже подобного сл... Оспадя, радуйтесь тому, что пенсию вообще не отменили, о каком возврате вы все мечтаете, если учитывать какая пенсия по стране, то можно сказать, что ее уже нет, все пенсионеры работают, так как на нее не прожить.
11:11:07 05-07-2023
Гость (10:54:23 05-07-2023) Оспадя, радуйтесь тому, что пенсию вообще не отменили, о как... Так ,милый мой,конечно могут отменить и эту подачку,если сидеть и сопли жевать.Когда после принятия закона были протестные митинги вы где были?И хотите чего то достичь?Даром ничего не бывает,даже чирий не садится.Всё зависит от нашего всеобщего сплочения,обратитесь к мировому опыту.
12:45:27 05-07-2023
Гость (11:11:07 05-07-2023) Так ,милый мой,конечно могут отменить и эту подачку,если сид... А вы где были? Сидели на амике писали гневные комментарии? Эффект от такой борьбы феноменальный, благодаря вашей борьбе наше счастье уже не за горами.)))
14:03:19 05-07-2023
Гость (12:45:27 05-07-2023) А вы где были? Сидели на амике писали гневные комментарии? Э... Уважаемый ,а я как раз выходил,протестовал,подписывался за отмену людоедского закона и сейчас выражаю свой гнев против этого грабежа.Только вот ,беда ,мало было таких,остальные серой ватой сидели дома и смотрели чемпионат мира по футболу.А вы ,наверное,ждёте когда вам преподнесут на блюдечке с голубой каёмочкой?Так то оно безопасней,чужими руками жар загребать.Но тем не менее -капля камень точит.
11:46:33 05-07-2023
Гость (10:54:23 05-07-2023) Оспадя, радуйтесь тому, что пенсию вообще не отменили, о как... радуйтесь тому, что пенсию вообще не отменили ------ Так к этому все и идет.
11:12:47 05-07-2023
Афиноген (10:33:51 05-07-2023) Болтовня для отвлечения внимания.Сколько мы уже подобного сл... Феня,вы депутат правящей партии? Нет? Вот и успокойтесь-ваши инициативы тоже закончатся ничем.
11:53:13 05-07-2023
Гость (11:12:47 05-07-2023) Феня,вы депутат правящей партии? Нет? Вот и успокойтесь-ваши... А почему я обязательно должен быть депутатом ,да ещё и правящей партии?А мнение из народа это уже пустой звук?Все эти партии должны выражать и руководствоваться интересами большинства,прежде всего.Я их выбирал туда именно за этим.А то что вы стараетесь заткнуть мне рот на том основании ,что я никто,то ,да ,согласен ,есть такая позиция в нынешнем курсе.Но,думаю ,это скоро пройдёт-сколько верёвочке не виться,всё равно будет конец.
11:36:54 05-07-2023
Откуда ему знать про предприятия? К чужим издержкам относится с естественной прохладцей)
12:29:21 05-07-2023
Скольким гражданам, поменявшим гражданство, платится пенсия? Раньше точно платили, что-то изменилось?
12:48:20 05-07-2023
Гость (12:29:21 05-07-2023) Скольким гражданам, поменявшим гражданство, платится пенсия?... Они всю жизнь работали на это государство, поэтому пенсия их заслуженная.
13:00:04 05-07-2023
А в соседней новости жалуются на отсутствие роста зп. Но, если рабочий день сократится, то зп точно не увеличится. Чинушам на окладе, конечно же, так лучше
21:57:27 06-07-2023
Лапша для лохов.Наглый социально экономический геноцид граждан по вероисповеданию. Христианам и буддистам из за кошерной пятницы иудеям и мусульманам по вере понижают и так умышленно преступно понижаемые постоянно доходы. Нет я не против пятницы субботы и воскресенья не работать, чтобы равенство по вере какое то было, но иудеям пятница суббота, мусульманам пятница, христианам воскресенье буддистам не знаю. Ладно кому то больше как всегда евреям кому то меньше но гуляем все с пятницы по понедельник с сохранением полной дневной зарплаты. Это будет кошерно для всех но не для этнокучки вечно просящей себе больше нежели остальным.