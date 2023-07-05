Пятницу предложили сделать сокращенным рабочим днем

В Совфеде считают, что в современных реалиях люди и так живут в условиях 24-часового рабочего дня

05 июля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным рабочим днем.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что сейчас люди живут в условиях 24-часового рабочего дня. А пандемия и удаленка "еще сильнее стерли рамки обычного графика".

Работа в таком режиме провоцирует выгорание, проблемы с психикой, хроническую усталость и падение продуктивности. И, как считает Гибатдинов, если внедрить в пятницу сокращенный рабочий день, то это "существенно поспособствует повышению качества работы", а предприятия от такой меры не понесут больших потерь.

Ранее сообщили, что длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня.