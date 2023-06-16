Появление шестидневки в Трудовом кодексе оценил министр

Речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов

16 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минтруд России не поддерживает появление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков.

Ранее шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России из-за СВО и санкций. Опрос россиян показал, что большинство граждан не поддержали инициативу.

Котяков, комментируя предложение, отметил, что вводить шестидневку в трудовое законодательство не имеет смысла, поскольку оно и так позволяет гибко формировать рабочий график.

"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. По соглашению сторон можно индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой. Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать", – подчеркнул министр.

Напомним, в Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю.