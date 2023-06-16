Появление шестидневки в Трудовом кодексе оценил министр
Речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов
16 июня 2023, 13:45, ИА Амител
Минтруд России не поддерживает появление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков.
Ранее шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России из-за СВО и санкций. Опрос россиян показал, что большинство граждан не поддержали инициативу.
Котяков, комментируя предложение, отметил, что вводить шестидневку в трудовое законодательство не имеет смысла, поскольку оно и так позволяет гибко формировать рабочий график.
"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. По соглашению сторон можно индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой. Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать", – подчеркнул министр.
Напомним, в Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю.
14:56:43 16-06-2023
Вы хлеборезку министра труда видали? Ему в неделю один день тока работать и то до обеда и на удалёнке
11:52:48 03-07-2023
Гость (14:56:43 16-06-2023) Вы хлеборезку министра труда видали? Ему в неделю один день ... Да, хлеборезка зачетная)))))))))))))))
08:28:45 17-06-2023
ну коли уж начали обсуждать тему, значит что=то готовится....намедни узнала, что на одном из предприятий интеллектуальную часть коллектива (конструкторов СКБ) бросили на прорыв в цеха, где уже давно и прочно действует шестидневка, при том, что изначально здесь круглосуточное производство, то есть, трехсменка....