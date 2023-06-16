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Появление шестидневки в Трудовом кодексе оценил министр

Речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов

16 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минтруд России не поддерживает появление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков.

Ранее шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России из-за СВО и санкций. Опрос россиян показал, что большинство граждан не поддержали инициативу.

Котяков, комментируя предложение, отметил, что вводить шестидневку в трудовое законодательство не имеет смысла, поскольку оно и так позволяет гибко формировать рабочий график.

"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. По соглашению сторон можно индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой. Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать", – подчеркнул министр.

Напомним, в Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю.

Работа инициативы

Комментарии 3

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Гость

14:56:43 16-06-2023

Вы хлеборезку министра труда видали? Ему в неделю один день тока работать и то до обеда и на удалёнке

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Гость

11:52:48 03-07-2023

Гость (14:56:43 16-06-2023) Вы хлеборезку министра труда видали? Ему в неделю один день ... Да, хлеборезка зачетная)))))))))))))))

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тамара

08:28:45 17-06-2023

ну коли уж начали обсуждать тему, значит что=то готовится....намедни узнала, что на одном из предприятий интеллектуальную часть коллектива (конструкторов СКБ) бросили на прорыв в цеха, где уже давно и прочно действует шестидневка, при том, что изначально здесь круглосуточное производство, то есть, трехсменка....

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