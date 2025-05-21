Работа над меморандумом России и Украины идет динамично, заявили в Кремле

Никто не заинтересован в затягивании этого процесса, отметил Песков

21 мая 2025, 19:40, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Работа над меморандумом о будущем мирном договоре между Россией и Украиной идет динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что большая часть работы над меморандумом "не должна по понятным причинам быть открыта публике".

Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности России к работе над меморандумом с Украиной, включающим вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.