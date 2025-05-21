Работа над меморандумом России и Украины идет динамично, заявили в Кремле
Никто не заинтересован в затягивании этого процесса, отметил Песков
21 мая 2025, 19:40, ИА Амител
Работа над меморандумом о будущем мирном договоре между Россией и Украиной идет динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать", – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что большая часть работы над меморандумом "не должна по понятным причинам быть открыта публике".
Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности России к работе над меморандумом с Украиной, включающим вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.
20:51:55 21-05-2025
Кто-то работает, а кто-то делает вид. В общем без дела никто не сидит. Не надо публике открывать, не надо злить публику.
22:39:10 21-05-2025
А мы видим
Не дураки
23:09:02 21-05-2025
У этих динамичных работяг дети в окопах не сидят. Куда им спешить?
23:24:40 21-05-2025
Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Генерал Лебедь Александр Иванович)
10:56:44 22-05-2025
Гость (23:24:40 21-05-2025) Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день за... война через день закончится --- капитуляцией. Так можно и без такой роты закончить