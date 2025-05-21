НОВОСТИПолитика

Работа над меморандумом России и Украины идет динамично, заявили в Кремле

Никто не заинтересован в затягивании этого процесса, отметил Песков

21 мая 2025, 19:40, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Работа над меморандумом о будущем мирном договоре между Россией и Украиной идет динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что большая часть работы над меморандумом "не должна по понятным причинам быть открыта публике".

Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности России к работе над меморандумом с Украиной, включающим вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.

Россия Политика Дмитрий Песков спецоперация

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:51:55 21-05-2025

Кто-то работает, а кто-то делает вид. В общем без дела никто не сидит. Не надо публике открывать, не надо злить публику.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:10 21-05-2025

А мы видим
Не дураки

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:02 21-05-2025

У этих динамичных работяг дети в окопах не сидят. Куда им спешить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:24:40 21-05-2025

Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Генерал Лебедь Александр Иванович)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:44 22-05-2025

Гость (23:24:40 21-05-2025) Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день за... война через день закончится --- капитуляцией. Так можно и без такой роты закончить

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров