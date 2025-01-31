В частности, установлено новое основание для прекращения гражданства РФ

31 января 2025, 11:40, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подвела итоги деятельности по совершенствованию миграционного законодательства в 2024 году. Работа, которая велась в тесном сотрудничестве с другими ведомствами, Госдумой и Совфедом, позволила внести в нормативно-правовую базу ряд принципиальных изменений.

"Установлено новое основание для прекращения гражданства РФ – неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Определено правовое положение в стране лиц, гражданство РФ которых прекращено", – отметили в МВД.

Усилен контроль за законностью нахождения в России иностранцев. Введены режим высылки и реестр контролируемых лиц, полиция наделена полномочиями, позволяющими устанавливать местонахождение иностранных граждан, в отношении которых применяется режим высылки. Предусмотрена постановка иностранца на учет по месту пребывания на срок, заявленный в уведомлении, но не более чем на один год.



Исключена возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса, определен перечень государственных учреждений, имеющих право проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев. Ограничен доступ к информации, распространяемой в сети Интернет и касающейся предоставления незаконных услуг в сфере миграции.



Предусмотрен прием на обучение по основным общеобразовательным программам только законно находящихся иностранных граждан при условии прохождения ими тестирования на знание русского языка на бесплатной основе. Дан старт эксперименту по получению биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию и выезде из страны.



Приняты меры по усилению административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере миграции. Органы внутренних дел РФ наделены полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы страны иностранных граждан. Увеличен размер штрафов для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Повышены меры ответственности за организацию незаконной миграции, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Изменения коснулись и вопросов регистрационного учета российских граждан. Теперь регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице производится администрацией соответствующего учреждения на основании, в том числе, сведений о документе, удостоверяющем личность, полученных из федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

"Регистрация несовершеннолетних граждан производится с представлением одного из документов, удостоверяющих у него наличие гражданства РФ. Военнослужащим и членам их семей предоставлена возможность регистрироваться по адресу воинской части, предусмотрены случаи снятия военнослужащего с регистрационного учета по месту жительства на основании заявления командира воинской части либо уполномоченного им лица. Основания снятия с регистрационного учета по месту жительства дополнены решением о прекращении гражданства РФ", – рассказали в ведомстве.

В области содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, началась практическая реализация института репатриации, введенного в государственную программу. Репатриантам из недружественных государств предоставлена возможность подавать заявление об участии в данной программе на территории РФ, а заявление о выдаче вида на жительство, в том числе за рубежом, – в росзагранучреждения. При этом оформление вида на жительство репатриантам стало доступно в упрощенном порядке, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание.